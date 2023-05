Luis Fernando Suárez se acordó de dos legionarios a los que la gente tiene rato pidiendo

Luis Fernando Suárez se reunió con Cristopher Núñez en Europa. Foto: Prensa Fedefútbol

A inicios de junio, Luis Fernando Suárez, seleccionador de Costa Rica, dará la lista para los partidos amistosos del próximo mes ante Guatemala y Colombia, así como para la Copa Oro.

El entrenador reveló dos jugadores que tiene ojeados para los próximos duelos, Cristopher Núñez, volante del Lamia de la primera división de Grecia y Diego Campos, extremo del Degerfors IF de la máxima categoría de Suecia, con los que se citó en Europa, habló de qué quiere y cómo los vio.

Se trata de dos caras poco conocidas en la Tricolor, que no han tenido oportunidad con el cafetero, pero que afirma que quiso ir a hablar con ellos para hacerles ver que cuenta con los dos.

En el caso de Núñez, hasta tuvo chance de verlo jugar y después conversar junto al director deportivo del club sobre sus planes.

“Cuando llegamos a Grecia, al día siguiente estaba compitiendo para mantener la categoría con su club, en una cancha muy difícil, de visitantes y tuve la fortuna de ver el partido, fue protagonista durante el encuentro e hizo gol; para mi gusto fue la figura de ese encuentro, bastante metido en el rol que le otorgaron. Las conversaciones que tuve con su director deportivo y su entrenador fueron siempre de hablar bien de él, entonces es alguien que está haciendo quedar bien a Costa Rica”, comentó Suárez en declaraciones brindadas por la Fedefútbol.

Luis Fernando Suárez se reunió con Diego Campos en Europa. Foto: Prensa Fedefútbol

Mientras que Campos es un hombre poco conocido en el ambiente nacional, que salió muy joven del país y Suárez destacó que cuenta con dos carreras universitarias, alguien educado, inteligente.

“Lastimosamente no lo pude ver jugar, pero recogí muchos datos de él. Estuvimos conversando y tiene muchas ganas de estar en la Selección, incluso como sabía que no he podido ver sus partidos me tenía una gran cantidad de material audiovisual donde él juega, por lo que junto a mi cuerpo técnico ya lo estamos analizando. Me parece que está muy comprometido con el fútbol, quiere prosperar y aportar a la Selección”, destacó.

Según la Fedefútbol, el colombiano planea viajar a los fogueos con más jugadores de los 23 permitidos para la Copa Oro, para tantear otras opciones.