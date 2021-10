Luis Fernando Suárez: “Si hay un sinónimo de Keylor Navas, es seguridad”

Suárez destacó la capacidad de los ticos para lograr la remontada. John Durán. Suárez destacó la capacidad de los ticos para lograr la remontada. John Durán. (JOHN DURAN)

Luis Fernando Suárez, técnico de la selección nacional, no le gustaron los primeros 20 minutos de su equipo contra El Salvador y así lo hizo ver en la conferencia de prensa luego del juego.

El colombiano agregó que la tabla de posiciones refleja lo pareja que está la eliminatoria de la Concacaf hacia el mundial de Catar.

Además, aprovechó para echarle flores al trabajo que hace el portero del PSG, Keylor Navas.

-¿Qué le gustó y qué no le gustó del partido?

No me gustaron los primeros veinte minutos del encuentro, me gustó la reacción que se tuvo luego de ese tiempo, el equipo reaccionó bien, con disposición y jugando bien. Eso fue básicamente lo que me gustó y no me gustó.

-¿Qué opina de la labor del portero Keylor Navas en los últimos dos juegos?

Una de las cosas más importantes que debe generar un portero, aparte de que tape bien, es seguridad y eso es lo que irradia Keylor Navas, seguridad, no solo por la situación de esas jugadas espectaculares que se dan en los juegos entre Honduras y ante El Savador, sino por todo lo que hace.

Si hay un sinónimo de Keylor, es seguridad.

- ¿Cree que Celso Borges y Bryan Ruiz aún tienen mucho para darle a la selección?

Siempre lo he dicho, hay jugadores que te dan un plus y entre todas las situaciones, no solo por la experiencia, sino por las vivencias que tienen y por las situaciones que se dan dentro de la cancha.

Independientemente que estén 45 o 90 minutos, una conformación de equipo, liderazgo, contagio emocional y eso es importante para jugadores que son más jóvenes, importantes para lograr la clasificación.

- ¿Por qué costó tanto la primera parte?

La discusión no es sobre el primer tiempo, es sobre una parte, los primeros 20 minutos, en donde nos costó empezar y creo que parte de eso reflejaba el dominio de ellos.

Esas son situaciones que nos deben servir para lo que se viene de ahora en adelante, en un juego de eliminatoria no se pueden regalar ni cinco minutos, ni un minuto.

- ¿Cuánto le devuelve la vida la victoria?

Lo único que refleja el posicionamiento en esta zona del mundo de la Concacaf es lo parejo que está todo, si estamos a dos puntos del segundo lugar, es porque en realidad están muy iguales las posibilidades que tienen todos los equipos y eso no generará un clasificado muy rápido.

Costa Rica vs El Salvador eliminatoria 10/10/2021/ Juego entre Costa Rica vs El Salvador por eliminatorias al mundial de Qatar 2022 en el Estadio Nacional / foto John Durán (JOHN DURAN)

- ¿Qué marcó la diferencia para que llegara el gol?

El equipo buscó más el arco, fue más rápido, lo intentaba y eso generaba que podía aprovechar espacios que El Salvador dejó, la velocidad con la que se intentó llegar a que se generaran más oportunidades de gol.

- ¿En qué se enfocarán en trabajar para el juego contra Estados Unidos?

En obtener los tres puntos.

Hoy (domingo) tuvimos un partido muy fuerte, con condiciones de entrega muy físicas, nos toca recuperación mañana (lunes) y viajaremos después del mediodía, nos espera un vuelo larguísimo y solamente tendremos el martes para hacer la parte estratégica, es complicado manejar la situación, pero toca aceptarlo, por las situaciones especiales que pasan en este mundo.

- ¿Está el nivel de la eliminatoria como usted quisiera?

Me parece muy parejo todo esto, cuando estuve dirigiendo a Honduras, México quedó de cuarto lugar y eso indica que el equilibrio de fuerzas es muy grande.