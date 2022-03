Luis Fernando Suárez: “Si ya hemos hecho todo esto, no te puedes ahogar antes de llegar a la orilla”

Luis Fernando Suárez fue contundente al decir que el cierre será la parte más importante de la eliminatoria. (Rafael Pacheco Granados)

El técnico de la selección nacional, Luis Fernando Suárez, salió feliz, muy satisfecho por lo hecho este jueves, pero cauto que aún no se tiene amarrado nada y citó los detalles por los que su equipo ha mejorado tanto en la segunda parte del octogonal.

¿Cómo vio lo hecho por Anthony Contreras?

Hay cosas que a uno lo enamoran, recuerdo una jugada en un partido en liga donde hizo una jugada en la que estaba defendiendo, se llevó una pelota por la banda hasta el final, a la larga terminó perdiendo el balón pero mostró que lo daba todo.

Yo fui defensa central, no quisiera a un delantero como él, es un jugador que tiene muchas cosas, le falta que hablen de él y se la crea, me parece en ese sentido lo de él ha sido bastante bueno, se ha comprometido, tiene ese carácter y valentía para enfrentar lo que jugamos.

¿Qué consiguió para que la selección tenga estos resultados? ¿Qué cambió?

La colaboración de la liga y Unafut, deben haber muy pocos seleccionadores que puedan tener lo que yo tengo, trabajar dos semanas antes con ellos en un microciclo con la mayoría del grupo. Los responsables en esta evolución es directamente, Unafut, la liga, la comisión de selecciones, por ellos hemos tenido la colaboración de todos.

¿Qué le dice esta victoria ante el líder de la octagonal?

Demuestra el carácter de cada uno de los jugadores y las ganas de representar al país, ganarle a ellos de la manera que se ganó deja mucha satisfacción, fue porque se tuvo que poner todo. Lo que se hizo fue altamente valorable ante el que es hoy el mejor equipo de Concacaf.

¿El equipo queda muy cansado de cara a El Salvador en la parte física?

Salimos con algunos jugadores muy fatigados por lo que seguro el domingo tendremos algunos cambios, lo de Matarrita, por lo que he visto, es difícil que juegue el domingo, pero no tengo problema que Ian (Lawrence) juegue, que Carlos Martínez o Carlos Mora. Por ese lado tengo opciones.

¿Había vivido un ambiente similar a este en un partido eliminatorio?

Fue muy bonito todo, le agradezco a la Federación que pensó todo esto, luego del partido ante Jamaica hablé con el presidente un montón, fuimos generando cosas e ideas y fue impactante lo que se presentó cuando nos recibieron, nunca había vivido algo así. En Ecuador luego de venir del mundial (en el 2006) hubo algo similar, pero ahí ya habíamos dado los resultados y acá aún no, que todavía no hemos ganando nada, y la gente se entregó así, el sentir esa vibra de la gente, lo llevaré en mi corazón como un muy lindo recuerdo.

¿Cómo vio a Celso que venía sin ritmo?

A Keylor (Navas) Bryan (Ruiz) y Celso, no sé por qué ni cómo diablos hablan tan mal de ellos y los quieren sacar de la selección, que todo todo mundo dice “sáquenlos”, por Dios, no entiendo.

¿Cuánto cambia el panorama ahora que estamos en repechaje?

Cuando empezó esta segunda vuelta Panamá nos sacaba seis puntos de ventaja, ahora le llevamos un punto, ha sido muy interesante, pero no te puedes ahogar antes de llegar a la orilla, si ya has hecho todo esto, si sacaste 13 puntos de 15, tenemos que terminar bien, todavía no hemos clasificado, falta un montón, hay que estar muy bien preparado.