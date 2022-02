Luis Fernando Suárez sobre el trabajo en la parte mental: “La mayoría de las veces se vive en el pasado

Luis Fernando Suárez afina la parte mental de la Sele para el duelo ante Jamaica. (Rafael Pacheco Granados)

Históricamente, la selección de Costa Rica luego de un gran partido ante México sufre una derrota o no se ve tan bien en la siguiente mejenga.

El seleccionador Luis Fernando Suárez está ojo al Cristo con ese detalle y comentó cómo están trabajando para evitar que eso se dé. Son capítulos que hay que cerrar.

“Hicimos un trabajo con el sicólogo deportivo nuestro, en el que básicamente hablamos de eso. La gran mayoría de las veces se queda viviendo en el pasado y casi siempre con cosas negativas y la otra parte se queda viviendo en el futuro y también programado con cosas negativas Ese es el examen que le queda a uno, no solo como futbolista, sino como entrenador, a usted como periodista u hombre de hogar o cualquier persona, vivimos en el pasado, nunca en el presente.

“El mensaje es ese, no recordar tanto que se hizo un muy buen partido contra México, no quedarnos con eso, ni con esa idea de que siempre que jugamos con México y luego nos enfrentamos a un equipo que en teoría no es tan grande como el mexicano, la actitud cambia, es lo que queremos que los jugadores entiendan”, dijo Suárez ante consulta de La Teja.

Sobre qué esperar del juego de este miércoles en Kingston, el cafetero fue claro en las diferencias ante un rival como Jamaica.

“Por la propuesta de Jamaica, es un partido más directo, mas físico. La propuesta de ellos es llegar rápido al marco contrario, me parece que si nos dan espacios, la velocidad la podemos trabajar. Tenemos que buscar tener la pelota mas que contra México, ahí es donde podría haber una variación de un partido a otro”, detalló.

Suárez, además, destacó que luego de un esfuerzo tan grande en los partidos ante Panamá y México, es claro que algunos jugadores pueden no estar al 100%, en lo físico, pero las ganas sí están al tope.

“Los deseos de cada uno de estar dispuestos a conseguir las cosas más importantes están ahí. Esta situación es atípica (jugar tres partidos en una semana), pero no es una circunstancia exclusiva para nosotros. En ese sentido también tienen que tener mucha ayuda la parte mental”, comentó.