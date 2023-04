Luis Marín arremete contra el arbitraje: “Estoy a favor de Wright”

El entrenador de Pérez Zeledón, Luis Marín, salió muy molesto con el arbitraje de Josué Ugalde, quien dejó a su equipo con dos hombres menos desde el minuto 14 ante Alajuelense, partido que al final perdieron 3 a 1.

Luis Marín tiró el tapón contra el arbitraje.

Wright dijo el 18 de marzo que tomaría medidas contra el árbitro Ricardo Monteo porque, según él, habría mentido en el informe arbitral.

Este sábado, a Pérez Zeledón le expulsaron a Johan Cortés por una artera falta sobre Aaron Suárez, bien ganada, y a Joshua Parra por reclamar.

“Es frustrante, se precipitó y así no se puede competir; no sé si es algo por detrás, pero es demasiado. Para mí, Parra no le dijo nada a Ugalde, porque él me dijo y yo le creo al jugador y ahora el árbitro dice que es mentira. Estoy a favor de Wright, porque es mentira”, comentó.

Marín reveló que Parra, supuestamente, le dijo ‘hijo de p...’ al silbatero central, algo que negó rotundamente.

“Todo eso se evita pitando la falta que le cometieron al señor Mata en la esquina. No pita nada, viene la acción, se dan las expulsiones y entonces es culpa nuestra, ¿y los árbitros qué? Yo nunca hablo de los árbitros, pero lo de Cristian Reyes tampoco era expulsión y le metieron tres partidos”, dijo.

Añadió que el fútbol es de contacto y que ahora cualquier roce ya están sacando tarjeta.

También, el 28 de marzo, el técnico de Herediano, Jafet Soto, se había quejado de Josué Ugalde y hasta le dio la razón a Saprissa, que se había pronunciado en contra de ese silbatero. Como dice el dicho, cuando el río suena, piedras trae.