Luis Marín le tiró con todo el VAR y dijo cómo debería funcionar

Luis Marín, técnico de San Carlos, criticó al VAR y a su equipo, luego del amargo empate 2-2 de este lunes en la noche ante Santos, en el estadio Carlos Ugalde.

Marín salió molesto con la herramienta porque considera que el segundo penal que le sancionaron a su equipo no fue correcto y porque cree que se han tomado decisiones similares con criterios diferentes en jugadas con los Toros del Norte.

Luis Marín dice que el VAR es para repartir justicia.

Los dos goles de Santos fueron de penal y Luis se quejó de esta forma.

“El segundo penal, me parece que no es penal, no entiendo cómo la gente del VAR sentada allí ve que es penal. Ayer (el domingo) estaba viendo en Alajuela que no le pitan un penal a Alajuela y hoy nos pitan uno. No quiero que suene a excusa, pero nos afectaron hoy y nos afectaron en el partido anterior en la jugada de la mano que ni siquiera revisaron”, manifestó el técnico sancarleño.

“Es injusto, el VAR es para repartir justicia y no está siendo justo con nosotros”, añadió.

Marín afinó el comentario luego y expresó que el VAR, a su criterio, debe revisarse mejor.

“Que el árbitro sea el que tome la decisión, que vaya al monitor, como en otras ligas, vaya vea esta jugada, revísela y vea si es penal o no, pero tanto la jugada de mano en el Saprissa y esta jugada, en ningún momento el árbitro fue a revisar a la pantalla. Nos sentimos un poquito perjudicados en esa parte”.

Refiriéndose a su equipo, dijo que ha sido el partido más malo que han hecho en la temporada.

“Eso está clarísimo y de ahí el resultado”, comentó.

A pesar de su descontento con el VAR, Marín fue claro en reconocer que el empate no solo se debió a decisiones arbitrales, sino también al mal rendimiento de su equipo.