Luis Marín: “No merecíamos perder”

El técnico de Alajuelense, Luis Marín, dijo que el resultado del partido de este martes en la noche no fue justo, pues asegura que su equipo no mereció perder.

Justificó la formación manuda, con diez cachorros de titulares, porque era lo que tenía disponible, ya que los más consolidados están lesionados como Alex López, Alonso Martínez, Johan Venegas, Barlon Sequeira y además, aprovechó para aclarar el caso de Marcel Hernández.

Los chamacos lucieron bien, pero les faltó pegada. Los chamacos lucieron bien, pero les faltó pegada. (Prensa Alajuelense)

- ¿Utilizó una alineación muy joven cuando estaba a la vista el liderato?

- Con el rendimiento del equipo quedo satisfecho, vimos cosas buenas, con el resultado no. Es un mal resultado, no lo esperábamos. Por el desarrollo del partido no merecíamos perder, pero el futbol es así, los muchachos hicieron un buen partido. Nos vamos dolidos por el resultado, pero se pueden rescatar cosas positivas. El equipo es muy joven y mostró cosas buenas en muchos tramos del partido.

- ¿Por qué toma la decisión de usar tanto joven y por qué no metió a un jugador como Marcel Hernańdez?

- Lo de Marcel voy a aclararlo, estuvo enfermo en la noche, no estaba disponible para jugar, él quiso estar en el grupo de muchachos para apoyar, pero no estaba disponible, no voy a ser tan estúpido, y disculpen la palabra, de tenerlo en el banco y no ponerlo a jugar porque no me dio la gana. Fue algo que sucedió desde anoche, nos afectó, es gran jugador, goleador del equipo y pieza fundamental.

Lo de los jóvenes fue una decisión buena, quizás nos faltó peso adelante, pero Martínez, López, Salvatierra, Venegas, lo de Marcel están lesionados. Lo que tenemos son estos muchachos jóvenes que son grandes jugadores, pero que están en maduración.

- Muchos manudos estaban ilusionados con amanecer en el primer lugar.

- Los lesionados están a un pasito de estar recuperados, pero para hoy no estaban, estamos próximos a tenerlos a todos, puede ser que el viernes tengamos a algunos y la otra semana a la mayoría o a todos, para hoy era prematuro por las lesiones que tuvieron. Duele mucho no poder tomar el primer lugar, pero esto está empezando, vamos a seguir.