Luis Marín por juego contra Saprissa: “Los árbitros pueden estar temerosos”

Luis Marín, entrenador de Pérez Zeledón, dice que los árbitros podrían estar algo temerosos cuando les toque dirigir un partido contra Saprissa por todas las declaraciones que dio el técnico morado Jeaustin Campos y la queja de la dirigencia a la Comisión de Arbitraje.

Luis Marín dice que será muy complicado contra Saprissa. (JOHN DURAN)

Marín le dijo a La Teja que no es algo que le preocupe, pero que sí lo inquieta lo que piensa un árbitro cuando le toque Saprissa.

“Confío en la honestidad de los árbitros, pero que se hiciera todo público y se le cambiara el árbitro y que exista una queja formal de Saprissa por el chat, uno siente que ellos pueden estar de alguna manera temerosos o condicionados, o pitar algo que no era.

“Es una condicionante que está allí, espero que el arbitraje sea lo más normal posible, pero es algo que uno lo piensa y espera que no suceda nada, pero no es algo que me preocupe, solo que está allí”.

Pérez Zeledón recibe a Saprissa este sábado a las 8 de la noche.

Un chat privado de árbitros salió a la luz pública y en Saprissa interpretaron que iban a ser afectados a raíz de que Campos le dijo incompetente y otras cosas al réferi Juan Gabriel Calderón luego del clásico nacional.

Después de eso, el técnico de Cartaginés Paulo Wanchope pegó el grito al cielo, porque cree que todo eso generó arbitrajes condicionados.

Luis Marín ya tiene brete: “Este equipo ha sido campeón, son guerreros, eso me gusta”