Luis Marín revela qué pasó ante Saprissa para que los arrollaran

El entrenador de Pérez Zeledón, Luis Marín, dijo cuál fue la razón por la que acabaron goleados 5 a 1 por Saprisssa en casa, este sábado.

Marín aseguró que ante equipos grandes como Saprissa no pueden jugar un segundo tiempo tan malo como el que hicieron ante los morados.

Luis Marín no encontró explicación del bajonazo de nivel de su equipo ante Saprissa en el segundo tiempo.

Pérez Zeledón empezó ganándole a Saprissa y el primer tiempo terminó 1 a 1, dando la sensación de que los Guerreros del Sur eran mejores.

Los morados empataron con un autogol, pero en el complemento, Saprissa devoró al cuadro local y le metió cuatro goles para acabar 5 a 1.

“En términos generales, hubo un primer tiempo con un equipo en la cancha y en el segundo es como si otro equipo hubiera entrado a la cancha”, expresó el técnico de los Guerreros.

Luis Marín por juego contra Saprissa: “Los árbitros pueden estar temerosos”

“Es difícil explicar porqué pasó eso, no sé qué sucedió, la parte mental, no sé, el equipo no entró conectado, no entró igual. Es la primera vez que nos pasa en el campoenato y no encuentro una explicación”.