Luis Marín revela si hay interés de Sporting por fichar a Leonel Moreira. (Juan Diego Villarreal)

Leonel Moreira, portero y figura de Puntarenas, ha estado en boca de todos en las últimas horas debido a los rumores sobre un posible interés de Sporting por ficharlo.

El guardameta ha sido pieza clave en la defensa de los Tiburones durante el Torneo Clausura 2025, destacándose por su gran desempeño; sin embargo, su contrato está por finalizar.

Esto podría aprovecharlo Sporting, que está en búsqueda de refuerzos para el próximo torneo, por lo que conversamos con Luis Marín, el entrenador albinegro, para conocer su posición y ver si hay algún interés por el arquero.

Luis Marín está buscando las mejores fichas para Sporting. (Albert Marín/Sporting FC vs Club Sport Heredia)

“No tengo confirmación del tema, pero sé que nos ha interesado, que se han hecho algunos contactos también, pero él no ha firmado el contrato, entonces no podría asegurar nada”, mencionó Marín.

El técnico también nos habló de lo que significaría Moreira en el cuadro josefino.

“Es un arquero de experiencia que tiene recorrido y, claramente, es un jugador que puede ayudar a cualquier equipo. Si fuera el hecho que llegara a nuestra institución, nos podría ayudar mucho, igual que los que tenemos”, agregó.

Aunque Luis señaló que, por ahora, no pueden asegurar nada porque no hay una firma de por medio, no descartó la posibilidad de la llegada de Moreira o de otros jugadores para volver más fuertes el próximo torneo.

“Cuando haya confirmación, el club hará el reporte oficial. En este momento no es algo que sea concreto; además, él está en una serie y no creo que ahorita no esté pensando en otra cosa que no sea eso”, detalló.

Osito está pasa un buen momento, ya que está disputando las semifinales del torneo frente a Alajuelense, su exequipo y este domingo fue clave para que los chuchequeros mantuvieran el 0-0.

Los porteños y los manudos empataron sin goles en el partido de ida y definirán todo el próximo miércoles en el estadio Morera Soto.