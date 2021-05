“Yo creo que las circunstancias nos llevaron a sufrir, once contra once fue un partido parejo, los dos tuvimos llegadas, con la expulsión (de Yeltsin Tejeda) se complicó mucho, jugar un partido con uno menos, contra un buen equipo como es Santos y en una semifinal, fue muy difícil. No fue un partido vistoso, pero lo teníamos que llevar a donde nos servía para meternos” dijo.