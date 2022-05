Luis Marín ya tiene brete: “Este equipo ha sido campeón, son guerreros, eso me gusta”

El Municipal de Pérez Zeledón anunció este viernes que Luis Marín se hará cargo del equipo y fue presentado de una vez.

Marín fue contratado por dos años, es decir, los siguientes cuatro torneos cortos y llegará acompañado por el exjugador Harold Wallace.

Luis Marín llega con el objetivo de llevar al Pérez a los primeros lugares. (Pérez Zeledón )

Recordemos que Luis Marín hizo campeón a San Carlos en el torneo Clausura 2019, en su primera experiencia como director técnico.

El torneo pasado tuvo un paso efímero por Alajuelense, su club como jugador, donde no le dieron mucha oportunidad y en menos de un mes lo despidieron.

“Complacido, agradezco a la junta directiva del Pérez Zeledón por confiar en nosotros, la decisón no fue difícil, estamos en un club que es tal vez de los no tradicionales, pero tiene historia en el fútbol de Costa Rica, ha sido campeón, hace grandes torneos y son guerreros como el nombre, y eso me gusta, el proyecto me gusta. La idea es volver a ser un equipo ganador”, dijo Marín.

Yiyo aseguró que será fundamental apostar por jugadores de la zona.

“Cuando uno ama el lugar de donde viene, tiene arraigo, las cosas pueden salir mejor”.