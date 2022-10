Luis Miguel Valle inició proceso de rehabilitación cardíaca

10/03/2018, Alajuela, Estadio Alejandro Morera Soto, partido de la jornada 15 del torneo de clausura 2018 entre Liga Deportiva Alajuelense y el Municipal Pérez Zeledón. En la fotografía José Luis Cordero LDA y Luis Miguel Valle PZ. Fotografía José Cordero (Jose Cordero)

El exfutbolista Luis Miguel Valle inició el proceso de rehabilitación cardíaca tras sufrir un infarto en agosto de este año cuando jugaba un partido de fútbol con algunos amigos.

La Caja Costarricense de Seguro Social, informó que el reconocido deportista, está recibiendo atención en el laboratorio de Ergoespirometría del Hospital San Juan de Dios.

Tras el infarto, a Valle le realizaron un procedimiento quirúrgico llamado cateterismo, que consiste en colocar unos dispositivos en una de las arterias principales del corazón para así ayudarlo a funcionar correctamente.

Actualmente, el exjugador se encuentra en un proceso de rehabilitación de la mano de los médicos del laboratorio, el cual se basa en un programa de ejercicios personalizado, de acuerdo con su antecedente médico, para así ayudarle en su proceso de recuperación.

Valle se muestra muy optimista y espera poder adaptarse poco a poco a su nuevo estilo de vida.

“Estoy intentando recuperar la función de mi corazón parecida a la que era antes. Siento que el proceso va bastante bien, llevó poco más de un mes en el laboratorio y he visto mucha evolución en cómo me siento y en los test de controles y me ayuda mucho a entender lo que será el resto de mi vida”, comentó.

Valle aseguró que debido a su edad (33 años) y a su buena condición física, nunca pensó que un problema cardíaco le podía cambiar la vida y que ahora solo se enfoca en recuperarse y aceptar su nueva realidad.

