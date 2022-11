Luis Paradela: “El título me sabe a gloria”

La vida de Luis Javier Paradela dio un giro inesperado y hoy celebra su primer título con Saprissa. Facebook.

Luis Paradela quería ser beisbolista, pero por cosas de la vida no pudo cumplir este sueño; sin embargo, su amor por el fútbol le permitió coronarse campeón con el Saprissa, el sábado anterior.

El delantero cubano recordó que de niño, a su papá, Edelmiro, también le gustaba este deporte, muy popular en la isla caribeña.

“El título me sabe a gloria. Empecé en el béisbol; a mi papá le gusta el béisbol, pero siempre practicaba fútbol, lo tenía como hobby y luego lo empecé a tomar más en serio”, afirmó.

El jugador, uno de los refuerzos estrella de la “S” en la presente temporada, dijo que en los días previos a la gran final le costó conciliar el sueño.

“Hay veces que ni dormir se puede, por todos los pensamientos que vienen a la mente, pero uno debe tener los pies en la tierra. Sabía que faltaban 90 minutos, en donde nos jugábamos la vida, toda mi familia, mis amistades, compañeros de selección, en el club nos dimos buena vibra para sacar el partido adelante.

“Gracias a Dios salió el título, ya lo tenemos, uno más para la vitrina tan grande y tan linda que tiene Saprissa”, expresó.

El cubano fue uno de los refuerzos de la ofensiva morada. John Durán.

Poder cubano

Paradela dijo que no le hizo mente a la falta de gol, ni a los comentarios de algunos aficionados por su divorcio con la anotación.

“La verdad no le prestaba atención a los comentarios de los aficionados, los absobía e intentaba dar lo mejor de mí. La verdad es que el gol es un tema circunstancial, no soy un 9 nato, tengo gol y lo que me caracteriza es la garra, la entrega, el sacrificio”; comentó.

El jugador destacó además el papel del técnico Jeaustin Campos.

“Él nos ha ayudado siempre, nos ha mostrado el camino hacia el título, es un gran entrenador. No me voy a referir más, porque he tenido muy buenos entrenadores”; aseguró.

Luis Javier también resaltó el trabajo de los compatriotas que juegan en el país.

“Estoy contento por mis compañeros cubanos; Marcel (Hernández), quien fue campeón con Cartaginés, es un ídolo para mí. Christian Flores (jugador de Pérez Zeledón); Yosel Piedra (San Carlos), que están en la primera división, estoy contento con el trabajo que han hecho, porque estamos demostrando que en Cuba hay fútbol, solo que debemos tener la oportunidad para demostrarlo”, sentenció.