Luis Ronaldo Araya espera chinear con el título del campeón

Luis Ronaldo Araya, jugador del Cartaginés y Yoselyn Aguilar se casaron el 26 de diciembre del año pasado. Instagram.

Dicen que todo bebé viene con un bollo de pan bajo el brazo, pero Luis Ronaldo Araya y su esposa, Yoselyn Aguilar, esperan que su primogénito traiga el ansiado título con el que sueñan los brumosos.

Yoselyn tiene tres semanas de embarazo y la ilusión en la familia es tan grande, que el 10 del Cartaginés le pone bonito para poder contarle a su chiquitín apenas nazca que su papá consiguió el histórico cuarto campeonato brumoso después de 81 años de espera.

El domingo, luego del juego de ida de la gran final ante Alajuelense que ganaron los brumosos 1-0, Araya confesó que con la misma ilusión y tranquilidad que espera el nacimiento de su retoño, toma el partido de vuelta de este miércoles a las 8 p.m. ante los manudos.

“Estoy tranquilo, con mi esposa que está embarazada, a ella hay que chinearla, deseando que ese bebé nazca y ojalá, Dios primero, le pueda dar ese título a mi hijo o hija, para que nazca orgulloso del papá.

“Yo estoy muy agradecido con mi esposa, ahora debo ser más que un buen esposo, más ahora que tendremos un hijo, no hay nada más bonito que siempre dar todo por ese hijo, por la familia, estoy contento, porque mi esposa me ha ayudado a ser una persona diferente y parte del éxito que tengo es gracias a ella, quién llegó a cambiar mi vida”, afirmó el volante de 22 años.

Yoselyn tiene 12 semanas de embarazo y espera saber el sexo de su bebé el próximo viernes. Yenci Aguilar.

Con achaques

Yoselyn tiene 12 semanas de embarazo y contó que se dieron cuenta de que el bebé venía en camino cuando a su amado le comenzaron a dar achaques.

“Ronaldo comenzó a tener molestias, le daba asquillos. Me hice una prueba casera, pero salió negativa, esperamos un tiempo, más o menos 15 días y luego me hice un examen de sangre y ya salió positivo.

“Al salir la primera prueba negativa no lo relacionamos con el embarazo, pero yo tenía la sospecha, sentía que sí estaba embarazada y a Ronaldo le siguieron dando achaques, así estuvo como por un mes”, afirmó.

“La noticia del embarazo nos llegó cuando iban a comenzar las semifinales y tenemos la fe de que Cartaginés sea campeón, para también celebrar el título”. — Yoselyn Aguilar, esposa Luis Ronaldo Araya.

La feliz mamá también tuvo algunas molestias, le daba mucho sueño, náuseas y acidez, pero ya se le pasaron y ahorita se siente puras tejas. Además, el jugador pasa muy pendiente de ella en cada momento.

“Estamos muy emocionados porque la noticia del embarazo nos llegó cuando iban a comenzar las semifinales y tenemos la fe de que Cartaginés sea campeón, para también celebrar el título.

El orgulloso tata publicó una foto del bebito en sus redes sociales. Instagram.

“Él siempre me pregunta cómo me siento, ahora que estuvo concentrado para el juego del domingo me escribía y yo siempre lo encomiendo a Dios, esperando que le vaya superbién, que haga lo que él sabe hacer, que disfrute”, manifestó Yoselyn, de 29 años.

El domingo por la tarde, Yoselyn llegó al Fello Meza con sus papás, Eda y Rodolfo, estaban en palco viendo la mejenga y cuando Ronaldo entró de cambio lo primero que hizo fue buscarla con la vista, cuando se encontraron ella le tiró besos y esa fue la gasolina del creativo brumoso.

“Él está motivado con el embarazo, yo le digo ‘amor, recuerde que no soy solo yo, ahora somos dos y que siempre lo estaremos apoyando y alentando’ y él está supercontento con la noticia”, dijo.

La enamorada pareja no pierde el tiempo y ya tienen pensados los nombres para el bebé. La mamita contó que el viernes sabrán si es niño o niña.

“Ronaldo cree que es un niño, ha soñado que está con él dentro de la cancha y yo creo que será una niña, pero que sea lo que Dios quiera. Si es niño se llamará Mariano y si es niña Eva”, reveló.

Historia de amor azul

Yoselyn y Luis Ronaldo se conocieron en el 2019. Luego de que empezaron a jalar, se fueron a vivir juntos y se casaron el 26 de diciembre del año pasado.

Aguilar ha sido testigo de cómo la ha pulseado su esposo para salir adelante en el Cartaginés.

“Siempre hemos tenido fe, gracias a Dios llegó el gol que necesitábamos (el domingo ante Alajuelense) y siempre le he dicho a mi esposo que tengo la esperanza de que seremos campeones.

Yoselyn llegó al estuche con su mamá, doña Eda. Yenci Aguilar.

“Él está motivado, con los pies en la tierra, porque sabe que lo más importante es el bienestar del equipo y de nosotros como familia”, aseguró.

El jugador y su esposa están más que agradecidos con la dirigencia brumosa, por la oportunidad que le dan a Araya de seguir vistiendo los colores blanco y azul.

“Estamos muy agradecidos con los señores Vargas, el presidente y el gerente (Leonardo padre e hijo) son como nuestra familia, nos sentimos muy bien, esta es nuestra casa y durante el tiempo en el que estemos acá nos sentiremos muy felices”, recalcó.

Su esposo también está emocionado por la oportunidad de cumplir su sueño de niño de alzar el título con el equipo de sus amores.

“Si soy titular lo daré todo en la cancha y si estoy en el banquillo vamos a apoyar a los titulares para que lo hagan de la mejor manera.

“La vida es de decisiones, Dios tiene el control de todo, me hizo quedarme acá y estoy contento, feliz, agradecido con don Leonardo y su familia y ¿qué más que devolver esa confianza con el título?”, aseguró ilusionado.