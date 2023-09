Lula destrona a Gollito y se corona campeona de la Carrera de Botargas

Lula celebró a lo grande su triunfo en el estadio Ricardo Saprissa. (Rafael Pacheco Granados)

Gollito prometió hacer todo lo posible para buscar el bicampeonato en la segunda edición de la Carrera de Botargas, pero al final no lo logró, por culpa de una competidora que se lució y entró de primera a la meta.

Hablamos de Lula, la mascota de la Dos Pinos, que ganó la competencia que estuvo muy reñida y marcada hasta por uno que otro accidente.

Lula superó los cuatro obstáculos y, pese a la gran cantidad de competidores, ingresó en solitario por delante de Pepe del Grupo Mutual y Salsita Fire de Taco Bell.

La nueva campeona conversó con La Teja, tras dejarse el triunfo y se mostró muy feliz por el resultado.

“Muy contenta y emocionada, estaba supernerviosa antes de empezar. Fue un día duro porque tuve mucho trabajo por el Día del Niño; entonces, estaba un poco cansada, pero me tomé un poco de leche y ahí agarré energia para hacer la carrera.

“Lo más difícil fue hacer la rampa porque estaba un poco alta y tenia que saltar, debido a que mis patitas eran un poco gorditas, pero lo logré”, comentó.

Comentó que la clave para la victoria era seguir a la regla su preparación.

“Fui a entrenar, a correr, tomé mucha leche y yogurt, tuve mucha preparación mental, porque varios competidores los conocía desde antes. Era como una revancha porque me habían ganado muchas veces. Esto es lo más emocionante que he logrado, el estar rodeada de niños y demás aficionados del estadio me motiva demasiado”, finalizó.

Ahora Lula será la rival a vencer para la siguiente edición, en la que el resto le pondrá sus ojos para tratar de vencerla.

Pobre Monstruo, tuvo una competencia bien accidentada. (Rafael Pacheco Granados)

Algunos competidores sudaron la gota gorda para superar los obstáculos. (Rafael Pacheco Granados)

Gollito también sufrió con el nuevo recorrido y eso se reflejó al final. (Rafael Pacheco Granados)