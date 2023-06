Machillo Ramírez rompió el silencio y no se anduvo con rodeos para señalar a la selección

Óscar Ramírez había hablado muy poco sobre fútbol puramente desde Rusia 2018. (Damian Arroyo)

Óscar “Machillo” Ramírez rompió el silencio para hablar de un tema del cual no había dicho una sola palabra en casi cinco años, como lo es el desempeño de la Selección de Costa Rica y la Fedefútbol.

Luego de que Ramírez dejara su puesto como técnico de la Tricolor tras el Mundial Rusia 2018, sus entrevistas han sido contadas con los dedos de una mano y menos aún su opinión sobre la Sele.

Previo al debut de la Mayor en Copa Oro, este lunes ante Panamá, don Óscar se animó a dar una extensa entrevista al periodista Leonardo Cordero para el programa Fútbol Mundial, de Radio Columbia, en la que no dejó títere con cabeza.

Óscar fue amplio en temas que en otros momentos asegura, “me tuve que contener” y opinó en cuáles aspectos, para él, la Federación está fallando. Destacó que, según su criterio, la situación es preocupante por la mala formación.

“Es difícil trabajar si no hay buena formación, sino hay corrección y eso tiene que darse en las bases. La Federación ahí tiene que meter mano. Por ejemplo, en España, hasta los 18 años todos los equipos juegan de la misma manera que la selección, todos tienen la misma metodología. Entonces, encontrarán a jugadores ocho años trabajando igual y los chiquitos ya saben eso”, dijo.

Para el Machillo, la Federación se ha centrado en otros detalles y ha dejado de enseñar en las selecciones menores, donde el objetivo principal es formar.

“La Federación, para mí, está fallando en esa parte de metodología, que los chiquitos se trabajen y en formar entrenadores, profesores que enseñen a corregir. Por ejemplo, cómo es posible la famosa diagonal hacía adentro que no saben hacer.

“Eso (Álvaro Grant) McDonald nos decía a nosotros, si él juega a pie cambiado y es derecho, va a venir hacía el centro; entonces, párese usted en una diagonal donde intente las veces que le dé la gana. Lo más peligroso que hará es que centre con la izquierda, pero no es su pierna fuerte y ya con eso les disminuimos el potencial un montón. Yo veo marcando a los laterales y digo, ¡Dios mío! por qué no se corrige, eso es trabajo de liga menor”, comentó,

A diferencia del criterio de Claudio Vivas, director de Selecciones Nacionales, para Machillo hoy se habla mucho del físico, pero en el fútbol lo más importante es la toma de decisiones, con eso se marca diferencia en cualquier lugar del mundo.

Para Óscar Ramírez el recambio en la Fedefútbol no puede ser forzado sino un proceso paulatino. Foto: Prensa FCRF

Otro detalle que criticó es la falta de jugadores que hablen y den una voz de mando, pues es un equipo “de mudos”

“A mí todo mundo me criticaba a Johnny (Acosta) pero, además de saber lo de él, sabía manejar la línea y era la voz de mando; decía, ‘ojo, no salgan’, ‘muévanse’ y todos le hacían caso, Calvo y Waston. Y es que la boca vale un montón, si usted tiene conocimiento y sabe lo que va a pasar, usted advierte, pero ahora yo veo mudos, no sé cómo hacen.

“Otra cosa es que no hemos vuelto a Centroamérica, nos golpeaban, pateaban, nos decían de todo y eso no ha vuelto pasar. Lo hacía a uno más duro, yo veo ahora como que resiente esa parte, teniendo a la afición encima y hasta se escuchaban balazos”, comentó.

Además, considera que en la Federación y el cuerpo técnico han fallado en ceder ante la presión de la prensa para hacer un cambio generacional de manera muy apresurada y hasta atropellada.

“Es grave si lo han hecho solo porque la prensa no me critique, porque hay gente que se acomoda a las cosas que dice la prensa y toman decisiones para que ustedes no los jodan y digan que están haciendo algo, pero, ojo, las formas”, añadió.