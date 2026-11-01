“Machillo” Ramírez se la jugó con un futbolista que no estaba en los planes de nadie para el clásico

Óscar Ramírez buscará un triunfo este domingo con Alajuelense en Tibás. (Prensa Alajuelense/Cortesía)

Saprissa y Alajuelense se medirán este domingo a las 4 p.m. en el estadio Ricardo Saprissa en Tibás para disputar el clásico de la jornada 14 por el Apertura 2026, un choque vital para ambos planteles.

Los manudos buscan un triunfo que los permita ascender al tercer lugar de la tabla, con lo que mandarían a su rival de esta tarde al cuarto puesto.

Para el encuentro de este domingo, Óscar “Machillo” Ramírez se la jugó con su once estelar, en el que no entró Celso Borges, quien a diferencia del jueves anterior ante el Motagua, en esta ocasión sí logró entrar al banquillo.

La principal sorpresa del once es la inclusión de Rashir Parkins en la media cancha, como el sustituto de Borges.

La Liga sale con Washington Ortega, Giancarlo González, Alexis Gamboa, Yerlan Sosa, Juan Pablo Añor, Rashir Parkins, Roan Wilson, John Paul Ruiz, Creichel Pérez, Kenyel Michel y Ronaldo Cisneros.