Machillo Ramírez sorprende con la sacudida que dio al once de Alajuelense tras el clásico contra Saprissa

Óscar Ramírez apostó a un once con algunas variantes para enfrentar a Escorpiones. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Escorpiones y Alajuelense se medirán este miércoles a las 8 p.m. en el estadio Ricardo Saprissa en Tibás para disputar un encuentro vital para ambos planteles durante la fecha 15.

Los manudos buscan un triunfo que les permita mantenerse en zona de clasificación y llegar al tercer lugar de la tabla con 26 puntos.

Para el encuentro de este miércoles, Óscar “Machillo” Ramírez se la jugó con un once en el que hizo algunas variantes con respecto a lo que fue la alineación del domingo contra el Saprissa, en este mismo escenario.

Entre los cambios, llama la atención la ausencia del capitán Giancarlo González, quien no entró en la convocatoria tras salir con una molestia en el clásico.

Juan Pablo Añor, Celso Borges, Creichel Pérez y Rashir Parkins fueron al banco, mientras que destaca la aparición de Esteban Cruz como titular.

La Liga sale con Washington Ortega, Yeison Molina, Alexis Gamboa, Yerlan Sosa, Aarón Salazar, Roan Wilson, John Paul Ruiz, Anthony Hernández, Kenyel Michel, Esteban Cruz y Ronaldo Cisneros.