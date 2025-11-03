Machillo Ramírez habla de Joel Campbell: “Me encanta verlo feliz, dar el fútbol que da”

Óscar Ramírez, técnico de Alajuelense, destacó la mejoría de Joel Campbell en su equipo y reconoció que el cambio nació del propio jugador.

Este domingo, luego de la goleada 1-4 ante el Municipal Liberia, el Macho habló del delantero, quien se lució con doblete, en el estadio Edgardo Baltodano.

“El cambio nace de él, de querer cambiar algunas cosas. Me encanta verlo feliz, dar el fútbol que da, y ha tenido el respaldo del cuerpo técnico. Ha sido un pilar, un ejemplo dentro de la cancha.

“Es un líder de cancha y cuando agarra el balón, hasta los rivales sienten que se puede venir algo y es favorable para nosotros que lo tenemos. Está en alzada y puede dar mucho más, es muy capaz.

Óscar Ramírez, técnico de Alajuelense destacó la mejoría de Joel Campbell. José Cordero. (José Cordero/José Cordero)

“Si lo llaman a la Selección, ojalá pueda dar, es un ejemplo para los muchachitos del CAR y eso habla mucho, al igual que Diego (Campos) y Celso (Borges), con la transmisión de conceptos y la única forma de hacerlo, es dando el ejemplo”, añadió.

Óscar Ramírez y el parón del torneo

Ramírez habló del parón de 18 días que tendrá el torneo nacional y dijo que seguirán trabajando, porque, para él, aún deben mejorar.

“Esto es un impás, pero seguimos trabajando. Hay cosas que mejorar, ver de qué manera potenciamos más cosas, y es importante resaltar a la gente que está detrás. En medio de cosas forzadas, cambios, vemos a los muchachos, muy capacitados. Sabíamos que el de hoy (domingo) sería un partido muy complejo”, expresó.

Joel Campbell hizo un gran juego ante el Municipal Liberia. Prensa Liberia. (Prensa Liberia. /Prensa Liberia.)

El técnico también le mandó un mensaje a la afición liguista:

“A la afición: que no se me vaya arriba, necesitamos tranquilidad, necesitamos mesura, tenemos un grupo que está trabajando para construir las metas”, dijo.

¿Cómo se siente Óscar con el presente del equipo?

“Hay momentos donde no tengo tiempo de sentir, de pensar. Son noches de levantarse, darle mente a una problemática.

“El de hoy era un partido muy complejo, porque (José) Cardozo tiene varios sistemas; ver si entraría con línea de 4 o de 5, o las variantes que haría. Ha sido un torneo muy pesado, han salido cosas negativas y hay que seguir para adelante, hay jugadores que pueden crecer”, añadió.