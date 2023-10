Madre de Kliver Gómez da emotivo mensaje de agradecimiento a aficionados de Saprissa

Doña Laura Salas, la mamá del extremo de Saprissa Kliver Gomez no encontraba palabras para agradecer al saprissismo la forma tan especial en que lo han recibido.

Sobre todo esta semana cuando el jugador reveló una mala noticia en su vida personal, que quiso compartir con la afición y con la cual, los compañeros se mostraron solidarios.

El futbolista contó que el hijo que estaba en el vientre de su pareja, Brecher Urbina, se fue al cielo y los cuidará como un ángel.

El saprissismo, tanto jugadores como afición, apoyaron a Kliver Gómez. (MAYELA LOPEZ)

“Tú sabes por qué haces las cosas y ahora tengo que luchar más, ser fuerte en todo momento, sé que un ángel nos cuidará desde arriba, un beso enorme al cielo mi niñ@, papá Dios te reciba con los brazos abiertos”, fue parte de la publicación que puso en Facebook.

Pero luego de dar la dura noticia, a Kliver le tocó anotar y su grito llegó al cielo, pues dedicó el gol a su angelito.

Kliver Gómez se abraza con Cristian Bolaños y su cara refleja el sentimiento. (DS )

En ese momento, el saprissismo reaccionó con aplausos y sus compañeros lo rodearon para compartir el sentimiento. A su madre, doña Laura, no se le pasó ese momento.

“Estábamos viendo el partido en familia, en la casa y en el momento que hizo el gol para mí fue algo… llorábamos a gritos y queríamos botar la casa. Él nos había comentado lo del bebé y se lo quería dedicar. Imagínese, nos pusimos a llorar todos, Dios sabe porqué hace las cosas”, expresó doña Laura.

Kliver venía pulseando su primer gol con Saprissa, pero luego de algunos “uyyyy” en partidos anteriores, fue precisamente en el juego ante Guanacasteca y luego de la dolorosa noticia, que se le dio el gol.

“Contra la voluntad de Él (Dios) no hay nada, Él le dio esa recompensa de ese gol para que se lo dedicara a su bebé, fue algo inesperado, nos dolió, estábamos enamorados de que ella estuviera embarazada y que tuvieran otro bebé. Los queremos mucho y a la otra bebé que es el amor de nosotros”, expresó.

Dijo que entre la felicidad por el gol, se le vino el recuerdo del bebé y tuvo llanto, una mezcla de sentimientos por la situación vivida.

142 — minutos jugados lleva el extremo de Saprissa, Kliver Gómez en el torneo

“Cuando anotó estaba feliz, pero se me vinieron las lágrimas, sentí cosas en el corazón, es mi hijo y lo amo y estoy con él en las buenas y en las malas, sentí algo como entre tristeza y felicidad. No lo puedo explicar”, añadió.

Dijo que el afecto y el cariño que el saprissismo en general ha mostrado por su hijo es algo que no tiene precio.

“Estamos tan agradecidos porque lo han recibido tan bien, desde el principio, yo no he visto que digan cosas feas porque usted sabe que hay comentarios de toda clase, aparte de que soy la mujer más morada. Estoy tan feliz y tan orgullosa del apoyo que le han dado”.

A la muchacha le dijimos que Dios tiene un propósito para ella, estuvo muy dolida, ya está mejor. Las dos familias la quieren mucho” — Laura Salas, mamá de Kliver Gómez

Doña Laura añadió que luego del partido, Kliver la llamó y conversaron un ratico del tema.

“No entramos en muchos detalles, pero él estaba contento por el apoyo que le dieron en el camerino y cuando metió el gol, algunos sabían y le mostraron apoyo”.

Kliver Gómez se enfoca en los entrenamientos, pese al dolor, con la fuerza que le da Dios. (Jose Cordero)

En cuanto al estado anímico de Kliver, dice que está bien.

“Lo hemos apoyado todos, mi esposo, las tías, la hermana, el hermano, que lo quiere mucho y le da consejos. Somos una familia muy unida, ahora está larguito porque juega allá, pero aquí, el mal de uno es el mal de todos”, añadió desde su casa en Fray Casiano de Puntarenas.

“Es fuerte y creyente, es lo bonito que él tiene. Sin duda que le dolió mucho y a su esposa, pero están agarrados de la mano de Dios. Es un guerrero de Dios y siempre dice que Dios no le pone a uno pruebas que no pueda superar. Todo lo que hace se lo dedica a Él, es como un respaldo porque aunque lo afectó en su momento, se recupera, se pone bien y trata de que no lo perjudique al jugar o al entrenar”, comentó.

Kliver tiene una hija de un año y es el amor de las familias de ambos, se llama Breshly.