Mamá de Alonso Martínez palpita últimos juegos de su cumiche con Alajuelense

Alonso Martínez (camisa negra) posa con cuatro de sus cinco hermanos: Rodolfo, Carlos y Jonathan. Además, los acompaña su mamá, doña Flory. Fotografía: Jocksan Martínez Alonso Martínez (camisa negra) posa con cuatro de sus cinco hermanos: Rodolfo, Carlos y Jonathan. Además, los acompaña su mamá, doña Flory. Fotografía: Jocksan Martínez

Alonso Martínez jugará desde hoy sus últimos partidos con Alajuelense. Podrían ser dos o cuatro, eso depende de si el cuadro erizo logra derrotar al Saprissa en la final del Apertura y pasa a la gran final contra el Herediano.

El gran deseo del volante nacido en isla Chira es el obvio: quiere dejar a los rojinegros como campeón, algo que comparte su mamá, doña Flory Batista.

El 18 de agosto se dio a conocer que al final del torneo actual Alonso dejaría la Liga para irse en enero al Lommel SK, de Bélgica.

Doña Flory nos contó que el viaje está para la primera quincena de enero. Y nos dijo además que los pensamientos nostálgicos de los primeros días por tener lejos a su cumiche ya pasaron.

Ahora no le duele, más bien le llena de orgullo ver lo cerca que está su hijo de cumplir su gran sueño de jugar en Europa.

“Al principio fue toda una sorpresa, pero tenemos muy claro que este es su trabajo y su anhelo. A mí me preguntan ‘¿te sentís triste porque Alonso se te va tan largo?’ y yo les digo que no, para nada, me siento feliz porque está cumpliendo su sueño”, explicó la señora.

“A él desde niño le encantaba jugar bola, Dios le dio esta oportunidad y lo va a lograr si Él lo permite, así que más allá de estar tristes, en realidad disfrutamos mucho estos días antes de que se vaya”, añadió.

Alajuelense vs Santos En Alajuelense respaldan con todo a Alonso Martínez antes que se marche a Europa. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Por estar en las fases finales del torneo, Alonso no hay podido ir a isla Chira a ver a la familia y a los amigos; pero para eso están los teléfonos, así que siempre que puede llama para saber cómo andan todos.

La familia espera que cuando acabe el campeonato --ojalá después del 19 de diciembre, en el caso de la Liga-- puedan estar unos días con Alonso para entonces despedirlo como se debe y ojalá con una medalla de campeón.

“Un día de estos me paró una señora y me dice: ‘Flory, ¿cómo hace usted?’ y es que la chiquilla de ella está en la selección (sub-17 femenina) y era la primera vez que se iba y me preguntaba si no extrañaba mucho a Alonso porque ella estaba sufriendo (la ausencia de la hija).

“Desde el principio que él se me fue a Palmares, a Guadalupe, viera que yo más bien le di gracias a Dios porque siempre tuve claro que ese era su anhelo, le dije que estuviera tranquilo por ese lado”, reitera doña Flory.

En paz

Y la misma tranquilidad de la madre la siente el volante.

“Él ahorita, ahorita, no me habla del viaje para allá; está muy concentrando en los partidos que van a tener, estuve hablando con él y les avisó a los hermanos que ya están a la venta las entradas, ellos ya apartaron la suya para ir a verlo el domingo al estadio”, contó la mamá.

“La familia también está muy tranquila, todos lo hemos asumido de esa manera y se nos ha hecho más fácil, más bien estamos felices de verlo tomar estas experiencias”, añade.

Y como los consejos maternos nunca están de más, doña Flory hace su aporte.

“A veces yo lo llamo cuando tiene partido en la noche y le pregunto ‘¿donde está?’, ya sea en el CAR o en el estadio, y le digo ‘usted ya sabe lo que tiene que hacer, esté tranquilo, confíe en usted’. Toda una vida ha sido así, él es muy humilde.

“A él lo llaman para entrevistarlo o para sacarle una foto, las cámaras no le gustan mucho; él se concentra en lo que le gusta hacer, que es jugar”.

Claro, hay algo en el tema de la comida que Alonso sin duda extrañará cuando se vaya: el ceviche de pianguas y almejas que hace doña Flory.

Eso lo vuelve loco y apenas llega es lo primero que pide.

La familia se suele juntar en la casa de doña Flory a ver los partidos de la Liga. Fotografía: Cortesía La familia se suele juntar en la casa de doña Flory a ver los partidos de la Liga. Fotografía: Cortesía

Planes afinados

Además de los hermanos que irán a ver la mejenga a la Catedral, otros se reunirán en la casa de doña Flory el domingo.

“Yo no voy a ir porque yo estoy en la isla, él me pidió que fuera, pero yo tengo que salir el dieciséis para un tratamiento médico, irme el domingo, regresar y salir de nuevo tan rápido no, no me gusta eso andar tanto en las carreteras”, explicó.

Ella se quedará entonces en casa y verá el partido con algunos nieticos.

Doña Flory vive de manera muy especial las mejengas y con el tiempo aprendió a tomarlas de manera más calmada.

“A la gente le digo que esté tranquila, que él hará todo lo que le sea posible para ser campeón; el domingo hicimos un video previo al partido con Santos para mandárselo y darle ánimos”.

Ese apoyo es, sin duda, el que anima a Alonso a correr como corre y a ponerle con la Liga de cara a la meta que tienen todos en el equipo.