Mamá de Darryl Araya, jugador de Herediano, hizo algo por su hijo que él se enterará por esta nota

Regina Samuels, conocida como doña Reina, es la mamá de Darryl Araya, una mujer conversadora y que le reveló a La Teja algo que una vez hizo por puro amor a su hijo y que é se enterará por esta nota.

Luego del partido de ida entre Herediano y Alajuelense, por el juego de ida de la semifinal y que ganó con contundencia el Team 3 a 0, doña Reina nos dijo una receta que le da a su hijo.

Darryl Araya ha hecho una buena labor con el Herediano. (Cortesía )

Darryl ha tenido un buen torneo con el Herediano, ha sido uno de los hombres de confianza del anterior técnico Jeaustin Campos y ahora espera ganarse al nuevo cuerpo técnico, donde están entre otros Jafet Soto, Breansse Camacho y Jewison Bennette.

El día que Darryl iba a debutar con Limón, hace algunos años, doña Reina le dio la comidita, pero le metió diez con hueco, como dice el refrán.

“A él no le gusta la sopa de iguana e hice una y se la revolvió con la sopa normal, era para que estuviera fuerte. A él no le gusta la sopa de iguana, o digamos las patas de pollo o sopas raras, pero le encanta el rondón, entonces hice como un rondón y revolví las sopas y se chupaba los dedos”, comentó la mujer de 55 años y quien también fue futbolista.

LEA MÁS: Herediano va con seis refuerzos desde el inicio para buscar la Supercopa contra Saprissa

La mamá de Darryl nos contó que son tres hermanos y que Darryl es el menor y que en la escuela siempre destacó por su habilidad para jugar al fútbol siendo el más pequeño.

-¿Cómo cree que va a estar la semifinal?

Doña Regina Samuels con su hijo Darryl Araya, del Herediano

Pienso que Darryl va a jugar y dará lo mejor de él, es su primera final (semifinal), lo hará bien, es un buen jugador, lo apoyaremos desde la casa, no podremos ir. Es un partido muy duro, muy difícil pero podemos ganarlo.

- ¿Cómo se metió al fútbol Darryl?

A los seis años en la escuela era el más pequeño del grado y la escuela entró en campeonato, era bueno, pero a los entrenadores les daba miedo que jugara contra niños más grandes y les dije que les firmaba un documento, pero que lo dejaran jugar. Los otros tenían 9 - 10 años. Empezó a hacer goles, era delantero, en la escuela Estrada.

-Entonces, ¿Darryl era delantero?

Sí, al principio. Él llegó a Limón luego que lo vieron en un torneo relámpago, podía jugar con tres categorías, cuando lo llevé al Juan Gobán el día de las pruebas lo reconocieron y ni las hizo, de una vez lo pasaron.

- ¿Cómo es como persona?

No es porque sea mi hijo, pero es una excelente persona, le doy gracias a Dios todos los días, los otros son especiales, buenos, pero a Darryl, Dios me lo mandó especial, se preocupa por mí, es un ser humano bueno, servicial, es todo y donde llega deja su marca, la humildad no se le quitó, fue criado bajo iglesia adventista, ahora ya deciden su religión, pero así fue criado.

Darryl Araya hizo un partidazo contra Comunicaciones de Guatemala en la Copa Centroamericana. (Oscar Rivas/Oscar Rivas)

Él estuvo en atletismo, fue a Juegos Nacionales y corría en bicicleta, participaba en mountain bike, le gustaba mucho, por eso tiene tanta condición física.

También sabe cocinar, yo le enseñé a cocinar, a lavar, sabe hacer de todo, y come de todo, ahora cambió, hay ciertas cosas que ya no come por el peso, grasas, cosas así, harinas. Tiene nutricionista.

-¿De dónde hereda el fútbol Darryl?

De mí y un hermano que tengo, que juega aún, pero aficionado y el papá fue buen jugador. Yo fui jugadora de primera división, hubo un equipo en Estrada y formaba parte de ese equipo, era defensa central, conocí a Xinia Contreras, a Jacky Alvarez, una vez Saprissa vino y nos metió ocho y a la vuelta, nos preparamos más, dijimos que cómo era posible que nos metieran eso y quedamos 1 a 1, hace muchos años.