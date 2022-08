Mamá de Joel Campbell cuenta la promesa que él hizo cuando inició en el fútbol

Joel Campbell y su mamá. Instagram.

La mamá de Joel Campbell, doña Roxana Samuels contó que tiene un hijo muy chineador y que siempre se preocupó por ella y su familia.

La señora le dio una entrevista a la periodista Lizeth Castro y contó que Campbell no pierde oportunidad para abrazarla, porque es muy cariñoso.

“A veces pasan dos días y no lo he llamado y me dice ‘diay mami se olvidó que tiene un hijo’”, dijo la orgullosa mamá.

Vea parte de la entrevista a la mamá de Joel Campbell

La señora también recordó la promesa que le hizo el delantero del León cuando inició en el fútbol.

“Él siempre soñó alto y nos decía que cuando llegara a jugar en los equipos grandes ‘lo primero que iba a hacer es comprarle a mi papá un carro y a usted una casa y fue lo primero que hizo’”, manifestó.