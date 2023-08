Mamá de Joshua Parra contó el verdadero estado de salud de su hijo después del accidente

Magdaly (centro) confía que los médicos recuperarán a su hijo Joshua Parra. (der.) Foto: Cortesía.

Un milagro, así catalogó Magdaly Mesén, mamá de Joshua Parra, futbolista del Deportivo Coatepeque de Guatemala, en una entrevista a La Teja, la situación que está viviendo con su hijo tras el grave accidente de tránsito que sufrió el fin de semana y el cual lo tiene internado en un centro médico.

Doña Magdaly nos atendió por unos minutos a través de una llamada de WhatsApp desde la ciudad chapina de Coatepeque en medio del corre corre que le ha generado el incidente.

Nos contó que Joshua afortunadamente está estable y están a la espera que el tratamiento médico dé los resultados esperados.

“Joshua ha estado evolucionando muy bien al tratamiento, las siguientes 48 horas son determinantes, ya que lo que tiene más grave es un edema en el cerebro y necesitamos que baje la inflamación (en el cráneo)”, comentó.

Según la mamá del jugador, el reporte médico indicó que en otro sector del cráneo tiene unas fisuras, pero que irán sanando solas y de momento no necesita una cirugía. En las próximas horas le aplicarán otra tomografía para definir los pasos a seguir, por mientras se mantiene parcialmente sedado.

A doña Magdaly solo le permiten verlo una vez al día, pero conforme pasan las horas y el ver que los médicos están haciendo todo lo posible para ayudarlo, la tranquiliza.

“Los doctores están muy contentos porque no ha necesitado ningún traslado a un hospital más especializado, él respira por sí solo y está monitoreado con diferentes aparatos”, explicó la mamá del jugador.

Incluso aseguró que hasta el momento él no sabe que ella está cerca, ya que para verlo, debe cumplir con una serie de protocolos.

“Estoy muy tranquila, veo que evoluciona muy bien. Cuando me vio, no me reconoció porque en el momento de la visita en cuidados intensivos tenía mascarilla, gorro, bata y me confundió con el personal médico”, dijo.

LEA MÁS: Ojo los millones que ganará el técnico de Arabia Saudita, próximo rival de la Sele

El susto de su vida

La noche del domingo 27 de agosto marcó a la familia de Joshua, cuando a las 9 p.m. sucedió el accidente entre dos motocicletas y el legionario llevó la peor parte.

A Madgaly le avisaron por teléfono rato después del hecho, ella reaccionó sorprendida porque la última vez que conversó con Joshua fue a las 8:10 p.m. mientras él terminaba de cenar.

“A mí me contactó la persona que le ayudó a Joshua a llegar a Guatemala y me dijo como muy por encima de la situación para no alarmarme, muchos compañeros de él estuvieron muy atentos a su estado, incluso pasaron la noche fuera del hospital. Ellos me ayudaron a hablar con los médicos, que muy amablemente me pasaron informando de la situación”, relató.

Luego del gran susto, empezaron a buscar la forma para ver quién se iba para Guatemala para estar con él, de una todos los familiares se pusieron manos a la obra y en cuestión de pocas horas lo lograron.

“Lamentablemente ningún familiar contaba con el pasaporte vigente, por eso nadie me pudo acompañar, a toda la familia nos impactó, pero yo soy la que se volvió más loca y todos me apoyaron mucho porque estaba un poco descontrolada, al verme más tranquila, mi familia se tranquilizó.

“Les dije que me consiguieran un boleto, llegó una de mis mejores amigas a verme y me dijo ‘me voy contigo’ y nos vinimos al aeropuerto en la madrugada del lunes”, comentó.

Al llegar a Guatemala enfrentó otro desafío; llegar a Coatepeque, duraron cinco horas en recorrer unos 250 kilómetros y a partir de ahí el club, el Deportivo Coatepeque, se puso a disposición.

“Por parte del club nos han tratado muy bien y contamos con el mejor apoyo, nos han facilitado todo, desde el transporte, hospedaje y alimentación”, citó.

Aunque doña Madgaly se esperaba lo peor, al final se mostró más tranquila al verlo que respondió al tratamiento médico.

“Estando acá en Guatemala, en el centro médico me dejaron entrar para verlo y lo pude ver, pensé que lo iba a encontrar en peores condiciones, pero después de verlo, me alegré un poco”, resumió.

Aclaró todo

Debido a la gran cantidad de versiones que han surgido en las últimas horas, la mamá del jugador pidió los reportes para tener claro lo ocurrido y eso le ayudó a tranquilizarse más.

“Cuando llegué, quería cerciorar unos comentarios que vi sobre que en el momento del accidente iban tres personas en una moto, entonces ya esa situación me la aclararon. También se habló que iban bajos los efectos de alcohol, entonces pedí el reporte de alcoholemía y al ver que dio negativo, me tranquilicé”, aseguró.

Aprovechó para agradecerle al montón de personas que le han escrito por WhatsApp y otras redes sociales, desde los compañeros de Joshua, ticos que viven en Guatemala y amigos cercanos en Tiquicia.

“Me quedé asustada del gran apoyo del pueblo costarricense, estoy tranquila por tantas oraciones que le han hecho a él, me han escrito desde varios equipos de Guatemala, ticos que están en Guatemala y me dijeron ‘cuente con nosotros’, esos mensajes reconfortan, me he sentido como en casa”, finalizó.

Por el momento no hay fecha estimada para volver al país y agregó que sobre las causas del accidente dejará que sean las autoridades las que determinen lo que pasó.