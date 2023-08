Mamá de Kliver Gómez hizo confesión que pondrá feliz a afición de Saprissa

La mamá del jugador de Saprissa, Kliver Gómez, Laura Salas, hizo una confesión este sábado a La Teja, en vísperas del siempre esperado encuentro entre Puntarenas y el Monstruo.

Salas expresó que Gómez toda la vida ha querido defender los colores morado y blanco, y que ella misma es saprissista. Sin embargo, le guardan un gran cariño y agradecimiento a la gente y a la afición del Puerto por el apoyo que siempre les brindaron.

Según la mamá de Klíver, el jugador anhelaba jugar con Saprissa.

Gómez fue contratado por Saprissa este mismo torneo y tuvo su debut el 6 de agosto cuando la S perdió su invicto ante el Club Sport Herediano en la Cueva del Monstruo.

“Sinceramente, yo he sido morada toda la vida, desde pequeña, pero apoyaba a Puntarenas porque si mi hijo juega allí yo lo voy a apoyar, o juegue en el equipo que juegue. Igual se puede crear alguna controversia, pero estamos muy agradecidos con Puntarenas que le dio la oportunidad”, dijo la mujer, vecina de Fray Casiano.

También dijo que este domingo va a ir al estadio, pero aún no sabe un detalle muy importante.

Kliver Gómez le dio mucho a Puntarenas. (Tomada de Instagram)

“No sé cómo voy a ir vestida, ya fui al Saprissa y me llevé la morada. Pero en el Lito Pérez no sé ni qué hacer, estimo mucho a los de la Hincha”, dijo

Salas podría llevar una chema de Puntarenas, por respeto a la afición, de Saprissa, por solidaridad y apoyo a su hijo, o neutral para no herir los sentimientos de nadie.

“Cuando estuvo en Jicaral andábamos la camiseta de Jicaral, uno apoya al equipo donde está el hijo, pero igual, yo sé que los muchachos de la Hincha no me van a faltar el respeto” dijo doña Laura.

Lo que no pudo ocultar fue la felicidad porque su hijo esté en el Saprissa.

“Estoy feliz de la vida, ese fue el anhelo de Klíver siempre, jugar con Saprissa y yo he sido morada, me gusta, me siento feliz y orgullosa del logro de mi hijo; primero, la gloria y la honra a Dios, sin Él no hubiéramos hecho nada. Estoy orgullosa de que Kliver esté en el mejor equipo del país, y que son los colores de mi vida”, añadió.

Doña Laura también expresó la algarabía que se vive en el barrio, donde contó que hay morados, porteños, liguistas y que hay mucha expectativa por el partido.

Una foto donde sale la cuñada de Kilver Gómez, Sol, la madre Laura y los ojos del jugador Breshly, la hija (Cortesía )

“Hay muchos comentarios, pero aquí siempre lo apoyan, tiene buenas amistades. Quizás algunos no tienen el color de la camisa, pero le van a desear el bien, lo van a apoyar porque aquí en Fray Casiano hay de todo un poquito”, añadió.

Dijo que no ha hablado con su hijo porque no le gusta conversar con él cuando está concentrado. “Solo le pongo un mensaje y le deseo lo mejor”.

Mientras tanto, Óscar Ruiz, aficionado del PFC, no está muy contento de ver a Gómez con la chema morada, porque dice que el Puerto dejó ir a un gran jugador.

“Dejarlo ir y que nos meta un gol, nombres, ese es el miedo. Él conoce la cancha, conoce al equipo y si Saprissa es inteligente lo pone a jugar. Claro, deseo que le vaya bien”, comentó Ruiz.

Saprissa llega al Lito Pérez con 6 puntos luego de dos triunfos y una derrota, mientras que los chuchequeros suman una unidad, luego de un empate y dos derrotas. Además, no han anotado goles y será el estreno en el banquillo de Diego ‘la Barbie’ Vazquez.