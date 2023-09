Mamá de Michael Barrantes por fin podrá disfrutar un clásico al 100% como manuda

La superliguista madre de Michael Barrantes, Maribel Rojas, está contentísima con el nuevo equipo de su hijo y está más que entusiasmada de ir a verlo el domingo a las 5 de la tarde al Alejandro Morera Soto, pero una situación laboral se lo impide.

Ella nos contó que le ayuda a un hijo con el brete los domingos y ya está comprometida, pero se quema por ir a ver el partido y buscará la forma de que alguien le haga el turno para darle rienda suelta a su alegría porque Barrantes jugará vestido de rojinegro en un clásico nacional por primera vez.

Doña Maribel Rojas, mamá de Michael Barrantes, con su nieta Allison y su hermano Jorge. (Cortesía )

Recordemos que este domingo, Alajuelense buscará llegar al primer lugar del campeonato enfrentando al Deportivo Saprissa, club donde Michael se dio a conocer y donde alzó siete títulos nacionales. Pero ahora Michael defiende los colores de su madre y de otros miembros de la familia y doña Maribel dice que su hijo es feliz, si ella está feliz.

La Teja conversó con la simpática señora sobre Michael, sobre el partido, la afición y otras cosas.

-¿Cuánto la hizo sufrir en los clásicos su hijo cuando jugaba para Saprissa?

¿Qué puedo decir? Bastante porque toda mi familia, excluyendo dos hijos, son saprissistas. Michael es muy profesional, pero es morado. Era como tener el corazón partido, porque veía los partidos por tele, lo sufrí porque arriba en El Alto, vive el liguista y abajo los dos saprissistas, entonces estaba partida, yo iba con Michael y Saprissa porque él estaba en el Saprissa, pero decía ‘pobrecito el otro hermano’. Seguro he sido... ¿cómo es que dicen? ¿pancista?, pero donde esté él, yo lo apoyo.

Es claro que Michael Barrantes está feliz en Alajuelense.

-¿Celebraba los goles que él metía en los clásicos?

Mmm, bueno, lo celebraba porque lo metía él, sé que eran esos colores, pero era en el equipo que él estaba, ahora viene el clásico del domingo y ¿como lo voy a celebrar?, no sé.

-¿Va a ir al estadio?

Yo ayudo en un negocio familiar los domingos y me toca ir, pero le imploro a Tatica Dios que pueda ir, decirle a un sobrino que me cubra para llegar al estadio. Quiero ir, pero no sé si podré. Dios sabe cómo actuar. Si me quedo en el trabajo igual hay tele y allí gritaré los goles.

Doña Maribel disfrutó muchísimo desfilar con su hijo en el Morera Soto. (JOHN DURAN)

-Ahora que está en Alajuela, ¿qué tan feliz está usted?

Ahora está con el equipo de los colores de nuestra familia y ahora vamos a vivirlo de otra forma, en el lado contrario. Yo disfruté intensamente con el desfile que nos hicieron el Día de la Madre, sentí esa vibra de la gente, un gran apoyo, imagino que ellos sienten eso también ¿qué va?, ellos sí están preparados, uno no. Estoy muy contenta.

-A Michael la afición de Saprissa lo respeta mucho, y la del Cartaginés también, pero se va a la Liga y resulta que se ganó a los manudos también, ¿qué piensa?

Michael Barrantes y Allen Guevara, dos buenos amigos que se toparon en el Morera Soto. (Instagram)

Yo pensaba eso, ¿cómo lo iba a recibir la afición liguista? Pero gracias a Dios se anotó y todo ha ido bien y hasta a mí me reciben de mil maravillas, en Cartago lo mismo y en Saprissa también. Los jugadores simple y sencillamente tienen ciclos, y ahora que está en la Liga él ha sido muy profesional con el trabajo, la disciplina, la perseverancia y agarrado de Dios como le he dicho y la humildad, él sale siempre adelante.

- ¿Ve a la Liga campeón?

Yo digo que sí, le pido a Dios ante todo.

Michael Barrantes nunca ha ocultado que es morado, pero con fútbol se ganó a los manudos.

-¿Cómo fue el momento en que le dijo que había firmado con la Liga?

Por teléfono, nos mandó una foto donde estaba firmando y sentí una cosa.... ¿qué puedo decir? Ahora estoy feliz, me siento bien y sé que él está dando buen rendimiento. En los otros equipos lo ha dado porque es un profesional y lo vamos a ver esté donde esté.

- ¿Le ha dicho si va a festejar un gol en caso de que anote en el clásico?

No me ha dicho, pero siento que no, creo que respetaría. Así lo siento yo.

El carné que se hizo viral de cuando Michael jugó con la Liga en ligas menores.

- ¿Qué recuerda del paso de Michael por la Liga cuando era niño?

Somos una familia futbolera y así como él lo dijo y mucha gente dice, en ligas menores jugó con la Liga, fue a un campeonato de la Coca Cola en Panamá y estuvo quince días, donde los adoptan las familias. Yo trabajaba y la señora donde lo acogieron de esa familia me daba información en la noche. Cuando llamaba estaba durmiendo. Quedó de segundo goleador.