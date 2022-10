Mamá de Rawy Rodríguez ni duerme de pensar en el partido Puntarenas FC - Herediano

Tatiana Osorio, la mamá de Rawy Rodríguez, jugador del Club Sport Herediano, siente cosquillas en la panza desde que sabe que irá al estadio Lito Pérez para ver a su hijo contra el equipo de su pueblo.

La señora es una famosa vendedora de empanadas caseras con un relleno de queso muy sabrosas que ofrece cerca de la clínica de Chacarita. Es muy conocida y querida por esa actividad.

Rawy ha aparecido en doce partidos como titular, con 990 minutos. (Rafael Pacheco Granados)

Con el fruto de ese trabajo y la limpieza doméstica, ocasionalmente, doña Tatiana ha sacado adelante a Rawy, quien hoy es uno de los jugadores jóvenes más prometedores del proyecto del Herediano.

Puntarenas FC recibirá a Herediano en el partido de ida de una semifinal que pinta a ser muy apasionante, aunque el cuadro de Rawy llega como favorito. Los florenses ganaron la fase regular de forma invicta.

3 — asistencias lleva Rawy en el torneo

Doña Tatiana había dicho que estaba esperando que Rawy fuera al Lito Pérez para irlo a ver, pues no es de ir a estadios y el destino los puso frente a frente en la semifinal. En la fase regular solo hubo un partido entre ambos y el Puerto fue visitante en el estadio Colleya Fonseca, donde sacaron un valioso empate.

En aquel momento, Osorio le dijo a La Teja (el 11 de setiembre) que cuando eso ocurriera (la visita del Team al Puerto) sería su primera vez en un estadio; sin embargo, se adelantó pues fue al partido entre el Team y el Puerto en el Colleya, por lo tanto será la segunda vez.

Esa primera vez fue toda una aventura para la mujer y aquí en La Teja se la contamos.

Rawy Rodríguez y su mamá Tatiana, ambos están muy orgullosos el uno del otro. (Cortesía )

“Me pagaron una limpiada (oficio doméstico) y me fui en bus, el mismo día y preguntando llegué al estadio. No conocía y usted sabe lo que son las presas que hay, ahora se dura un montón”, expresó.

Doña Tati se fue en el bus de las 3:30 de la tarde y puso todo en manos de Dios para llegar porque no conocía nada. Llegó al estadio faltando 20 minutos para las 8 de la noche.

“Me gustó, para mí fue una experiencia diferente, un viaje bonito. Llegué preguntando dónde quedaba el estadio, pero fue una gran experiencia”, manifestó.

-¿Cómo va a hacer para ir al Lito Pérez, ya tiene entrada?

-Sí, le dije que me tenía que conseguir la entrada, iba a comprar dos para mí, él me dijo que fuera con la China (Irlanda Espinoza) porque imagínese meterme yo sola. Sé que es un ambiente muy bonito.

La China fue una persona que lo ayudó mucho en sus primeros pasos como jugador. Le enseñó mucho.

-¿Va a ir con la chema de Herediano?

Con esa chema del Team, Tatiana irá al Lito Pérez. (Cortesía )

-Claro que sí porque tengo que apoyar a mi hijo. No tengo por qué esconderlo y no me fijo en los colores. Si él llegara a jugar con otro equipo igual me pongo la camisa del otro equipo porque yo soy la mamá y mi trabajo es apoyarlo a él donde sea que juegue.

-¿Siente ansias por el partido?

- Claro que sí, se sienten cosquillas en la panza, yo todos los días hablo con él y me cuenta todas las cosas y como le dije, sé cómo es todo el ambiente y no crea, a veces ni duermo pensando tanto.

- ¿Qué espera de Rawy, sabe si va a jugar?

- No sé si va a jugar, pero aunque sea que entre de cambio porque primero ponen a los titulares, más que ya están todos los de la Selección.

Yo lo que le digo es que tiene que dar lo mejor de sí, si le dan la oportunidad tiene que aprovecharla. Él ha jugado bien, pero a veces hay ansias y se cometen errores, pero es por la misma adrenalina porque el ambiente aquí en el Puerto está encendido.

-¿Tiene el corazón partido por el partido?

- No, realmente estoy totalmente identificada con el Herediano. Yo antes iba a los estadios con Rawy a ver a Saprissa porque me gustaba y estaba Óscar Duarte. Imagínese que era como un sueño llegar a jugar y veálo ahora. Estoy muy orgullosa.