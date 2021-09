Mamá de Sherman Guity: “Esta prueba es la que más le gusta, por eso estoy más emocionada”

Doña Ana Guity está muy ilusionada, al igual que todos los ticos, con la competencia de su hijo Sherman este viernes. Foto: Cortesía. Doña Ana Guity está muy ilusionada, al igual que todos los ticos, con la competencia de su hijo Sherman este viernes. Foto: Cortesía.

En la casa de doña Ana Guity, en el barrio Tropicana de Limón, ya están más que listos y llenos de ilusión para ver este viernes, a partir de las 8:28 de la noche, a Sherman dándolo todo por hacer otra hombrada.

Más allá de lo que su corazón de madre le dice, la limonense sabe que la prueba de los 200 metros lisos es la especialidad de su muchacho y que tiene todas las armas para lucirse de nuevo, aunque han pasado días en los que reconoce que le ha costado dormir de las ansías.

El lunes, Sherman ganó una histórica medalla de plata en los 100 metros lisos de los Juegos Paralímpicos de Tokio, y este viernes buscará primero clasificar en la ronda semifinal y así poder pulsear luego otra medalla el sábado a las 5:15 a.m.

“Estoy toda nerviosa y emocionada esperando que llegue la carrera, tenemos mucha confianza en él y lo que puede hacer, estamos con mucha fe”, comentó doña Ana a La Teja.

Para la mamá han sido días un poco diferentes porque desde el lunes, cuando su hijo se bañó de plata, las llamadas y felicitaciones le llegan a cada rato, detalle que sin duda la llena de orgullo.

“No me han parado de llamar, todo mundo me ve y me saluda, me felicita, aunque sí reconozco que estoy toda tensa y con ansiedad esperando que corra de nuevo”, agregó.

Tranquilidad

Sherman Guity hizo historia el lunes para Costa Rica. Foto: Prensa CON Sherman Guity hizo historia el lunes para Costa Rica. Foto: Prensa CON (CON)

Madre e hijo hablan seguido y Guity nos contó que ella siente a su chamaco tranquilo, concentrado, sin sentir más presión de la cuenta por la hazaña del lunes. La relación de ellos es muy cercana y fue a la primera persona que llamó cuando ganó la medalla.

“Es cierto que lo que corre primero es una semifinal, yo digo que sí se mete a la final, esta prueba es su especialidad, es la que a él más le gusta, por eso incluso estoy más emocionada”, destacó.

Como madre, ella le dice a su muchacho que esté tranquilo, que confíe en sus capacidades y que tiene toda el apoyo y el respaldo de su familia.

Previo a su segunda gran prueba, Sherman analiza la estrategia para meterse de nuevo a un evento por un medalla.

“Cuando solo queda un día todo cambia. A uno se le sube la adrenalina, se pone nervioso, ansioso y pasa de todo. De momento estoy tranquilo. No puedo menospreciar a mis rivales, que están muy fuertes. Lo primero es intentar mejorar mi marca (22:65), voy a darlo todo, como dije, me voy a esforzar y confiamos en que salga la medalla.

“Estamos en unos Juegos Paralímpicos y no me puedo relajar, porque todos los atletas vienen por medalla. Me siento preparado para la competencia, entrené mucho para eso. Me gusta mucho los 100 metros, pero mi prueba favorita es la de 200. Tengo que concentrarme para la semifinal y administrar mis fuerzas y cerrar lo más fuerte posible”, destacó el corredor el miércoles.

El limonense, ganador de la primera medalla para Costa Rica en unos Juegos Paralímpicos tiene hambre de más y hacer su nombre y leyenda más grande, demostrando que en su vida, nada, nunca ha logrado detenerlo.