Mamá se enfrenta a Alajuelense debido a situaciones que vivió su hijo en el CAR

Una madre decidió enfrentarse a Liga Deportiva Alajuelense, debido a una situación que vivió su hijo en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) del club erizo, en Turrúcares de Alajuela.

La mamá se llama Natalie Mejías y escribió una carta en su perfil de Facebook, en el que denuncia situaciones que pasan en el CAR, donde dice que el bullying abunda y que deben afrontar gastos que ellos no deberían asumir.

La mujer escribió: “Los padres de familia somos los que corremos, incluso en campeonatos hasta la alimentación de los entrenadores y pasajes debemos pagar. Solo los niños que ellos creen talentosos juegan siempre. Sean buenos muchachos o no, en su parte integral.

“Existe bastante bullying entre los chicos. Vi entrenadores burlándose de jugadores, vi niños que se fueron solos, sin que los sacaran (dejaron el grupo), frustrados, estancados y menospreciados por LDA y sus entrenadores”, añade la mamá, cuyo hijo no siguió en el equipo porque no fue escogido.

“Realmente los papás cuando llegan creen que tener a sus hijos ahí es lo máximo y no. En prospectos, donde los niños deben aprender jugando, divirtiéndose, a veces más bien sufren porque los tratan como a jugadores de primera división y al final los sacan como si nada, sin decir una sola opinión.

“También hay casos de las famosas argollas (...), ojo no tengo pruebas de lo que se escucha, como que a algunos les gustan los regalos económicos y demás, pero si los tuviera (nombres), sin miedo los pondría”, añadió la mujer.

“Siento que la parte integral de los niños no la están manejando bien. No hay exigencias educativas. Hay jóvenes que no les interesa estudiar, se portan mal en el colegio, llevan malas notas y al final a los entrenadores les vale.

“Esto es un llamado a la Unafut y a la Fedefútbol para que apoyen más al deporte económicamente, a las ligas menores y a las academias en general”, escribió entre otras cosas la mujer.

La Teja la contactó y nos dijo que nos atendería este martes a las cinco de la tarde, pero no contestó. Mediante un mensaje de texto por WhatsApp nos respondió lo siguiente: “Muchas gracias por su interés. Quisiera no hablar más del tema. Me ha llamado muchísima gente. Y pues yo creo que ya trascendió bastante, mi intención es que el CAR haga conciencia solamente”.

Al ser cuestionados por Mejías, en Alajuelense le dieron a conocer a La Teja su posición sobre estos temas.

Ricardo Chacón, director general de Alajuelense, respondió lo siguiente: “La situación relacionada con esta denuncia en redes sociales pasa exclusivamente por una valoración deportiva, sobre el jugador, que realizó el departamento deportivo de liga menor del club.

“Con respecto a las otras situaciones que se leen en la publicación, podemos decir qué tanto la parte deportiva, la residencia y el colegio tienen su código de conducta y hay todo un grupo interdisciplinario dándole seguimiento a los jugadores.

“En caso de que haya algún tipo de denuncia por bullying existe un protocolo para atender cada caso de manera integral, antes que jugadores sabemos que tratamos con personas. Y hasta el día de hoy no hemos recibido ninguna denuncia formal relacionada con estos temas.

En este caso particular conversé en cuatro ocasiones con la madre del jugador para aclarar algunas consultas”, respondió Chacón.