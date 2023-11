Manfred Ugalde contó cuál es el equipo y el técnico de sus sueños al que espera llegar

El buen rendimiento de Manfred Ugalde con el Twente está dando de qué hablar en Países Bajos. Foto: Twitter Twente

Manfred Ugalde está dando de qué hablar cada vez más en Europa, medios del Viejo Continente lo buscan para entrevistas adonde el delantero de la Selección de Costa Rica hizo un par de revelaciones.

El tico una entrevista a la revista neerlandesa Voetbal International, la importantes sobre fútbol en la nación adonde juega para el Twente en la que hizo varias confesiones interesantes.

La nota trascendió más allá de Países Bajos y fue replicada por otros medios famosos como Mundo Deportivo de Barcelona en la que destacan una de sus respuestas sobre el equipo y el técnico con los que sueña llegar a un día en Europa.

“Manfred tiene contrato hasta 2027 con el Twente, aunque sorprendió a todos con una sorprendente revelación”, destacó Mundo Deportivo.

“Algún día espero jugar en La Liga. Preferiblemente en el Atlético de Madrid con Diego Simeone”.

“Es un técnico que me gusta por la forma en que vive cada partido. Cómo incita a su gente y les grita. Cómo se enfurece en la banda. Creo que es fantástico verlo. Es pura pasión, también lo siento cuando juego al fútbol”, comentó Ugalde.

En la nota destacan que el tico “está enamorado del club colchonero”, tras otra de las respuestas que dio en la entrevista con Voetbal International.

“Vi el documental sobre el Atlético de Madrid, vaya. En ese club todos están ardiendo de pasión, todos los días. Quieren mejorar en cada entrenamiento. Nosotros también queremos eso, no me malinterprete, pero la cultura en el Atlético es extrema. Espero poder vivirlo algún día”, destacó.

En la nota además le preguntaron sobre las comparaciones que algunos en Países Bajos le han hecho con el uruguayo Luis Suárez, quien brilló en ese país jugando para el Ajax.

“Es un halago que me comparen con un gran jugador, alguien a quien muchas veces he mirado con admiración. Creo que tenemos mucho en común. Trabajamos muy duro y nos cuesta quitarnos el balón. Pero no es mi ambición convertirme en el próximo Luis Suárez”, aseguró.

Además de Suárez, hay otro jugador que salió a relucir y del que Manfred afirma es su referente, el argentino Sergio “Kun” Agüero.

“Lo que más me preocupa es ser cada día una mejor versión de mí mismo. Y si tengo que nombrar una fuente de inspiración, ese es Sergio Agüero. Me gusta por su regate, su velocidad, sus tiros con la izquierda y con la derecha. A los dieciséis años ya era una sensación en Argentina. Más tarde me senté sin aliento frente al televisor cuando volvió a brillar en el Atlético de Madrid o en el Manchester City. Agüero fue mi héroe de la infancia.”, añadió.

El rendimiento de Ugalde esta temporada en la que suma cuatro goles y cuatro asistencias cada vez jala más la atención de la prensa internacional y se espera que ojalá le depare mejores oportunidades.