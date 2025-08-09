Manfred Ugalde deberá trabajar horas extras para recuperar protagonismo

Manfred Ugalde deberá trabajar horas extras para alcanzar el protagonismo que mostró hace unos meses con el Spartak de Moscú, en la liga de fútbol rusa.

Manfred Ugalde aún no anota en el torneo ruso. (Sitio web Spartak/Sitio web Spartak)

El tico ha iniciado el torneo como suplente, luego de ser el goleador del campeonato ruso el torneo pasado.

Este sábado, su equipo perdió 4 a 2, ante el Lokomotiv, así que el club del Chamaco tampoco ha iniciado bien.

Ugalde suma en las primeras cuatro fechas 106 minutos, según datos de Transfermarkt, sin goles, sin asistencias y con una tarjeta amarilla.

El torneo pasado, en las primeras cuatro fechas, Ugalde tuvo 296 minutos y tres goles.

Ugalde entró este sábado al minuto 70, cuando su equipo perdía 2 a 1. Con él en el campo consiguieron el empate al 78, pero el Lokomotiv resolvió con dos goles más, al 79 y al 86.

El Spartak está en el puesto once, de 16 clubes, con cuatro puntos. El líder es el Lokomotiv, con puntaje perfecto en cuatro fechas, o sea, doce unidades.

Ugalde ha sido pretendido por clubes de Inglaterra, Francia y de Países Bajos, pero su alto costo económico es un factor que juega en contra. Ahora, ha perdido la titularidad y debe mostrar sus mejores condiciones lo antes posible, para que pueda estar, una vez más, en la órbita de otras ligas europeas.

El poco protagonismo no es una buena noticia para los intereses de la Selección Nacional, que tiene la eliminatoria encima, pues juega el 5 de setiembre ante Nicaragua de visitante y necesita que sus jugadores lleguen con ritmo y confianza.