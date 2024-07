Manfred Ugalde fue tratado de “estafa” en la prensa rusa por algo que dijo Kurt Morsink

Manfred Ugalde solo anotó un gol el Spartak de Moscú en el semestre anterior. (Spartak de Moscú)

Manfred Ugalde recibió este miércoles un ataque duro y al cuerpo de parte de la prensa rusa, que fue muy crítica luego de escuchar al agente del jugador, Kurt Morsink, decir que el dinero fue lo que los movió a firmar por el Spartak de Moscú.

El lunes en Austin, Texas, el representante reconoció que no podían ser hipócritas por los motivos que tomaron esa oferta, palabras que contradicen lo que originalmente dijo el jugador al llegar a Rusia.

“A veces no se puede hacer nada, a veces el dinero manda y es un paso económico. Sería muy hipócrita de mi parte decir que era lo que teníamos proyectado para Manfred futbolísticamente. A veces, y a cualquier persona, naturalmente, si te dan un chance de cambiar tu vida y la de tu familia, es difícil decir que no. Decir aquí que era lo que teníamos proyectado cuando estaba metiendo goles en Países Bajos como su siguiente paso, no es”, afirmó el agente del atacante.

Al ver esas declaraciones, el medio ruso Sports Box RU hizo un artículo en el que trata de falsas las razones que originalmente dijo el jugador y describe como una estafa su contratación.

La nota escrita en ruso, la tradujimos al español mediante la aplicación chat GTP para tener una traducción más exacta de lo expresado.

“La política de fichajes del Spartak ha planteado grandes interrogantes en los últimos años. Entonces, otro futbolista caro, aparentemente, vino a nuestro país para ganar mucho dinero con los crédulos rusos. Nunca ha habido una estafa tan atrevida en Rusia”, destacan.

Para los rusos si el jugador rindiera e hiciera goles en el campo no habría problema, pero critican que en su primer semestre en Rusia apenas hizo un gol en copa y que en el torneo local se fue en blanco.

“El traspaso del delantero costarricense Manfred Ugalde en enero de 2024 parecía bastante prometedor. El delantero mostró buenas estadísticas en el campeonato holandés, marcando 15 goles en la primera mitad de la temporada.

“El único tema que generó dudas fue el costo del primer costarricense en la historia del club. Los rojiblancos dieron al Twente 13 millones de euros por el futbolista de 21 años. Se trata del segundo traspaso más caro del Spartak. Solo Gus Thiel costó más en 2019. Pero los enormes gastos podrían olvidarse rápidamente si Ugalde empezara a marcar goles para todos los gustos”.

El artículo señala que cuando Ugalde fue contratado en enero en aquella nación dijo que “era un sueño jugar ahí” y que el crecimiento futbolístico es el motivo por el que llegaba.

“En su primera entrevista con el servicio de prensa del Spartak, Manfred profirió fuertes palabras y declaraciones de amor por el club”

“Soy un tipo modesto, un gran trabajador que vive sólo pensando en el fútbol. Mudarme al Spartak significa mucho para mí, este es el equipo más popular de Rusia. Estar en un club así es mi sueño. Todos mis pensamientos ahora están sólo en el momento en que pueda salir al campo y marcar un gol frente a la afición”, dijo Ugalde.

LEA MÁS: Manfred Ugalde se congela en Rusia adonde no ve la luz en el marco

La frase de Kurt Morsink sobre Manfred Ugalde que más enojó

Las declaraciones de Kurt Morsink sobre Manfred Ugalde enojaron mucho en Rusia. (William Cordero)

La frase que más enoja a los rusos y que califican como cínica es una de Morsink en la que aseguran que se nota que ni el jugador ni el agente están tomando a la liga en serio, sino de un trampolín.

“Al mismo tiempo, el agente admitió directamente que no espera que Ugalde resuelva completamente su contrato en el Spartak. Morsink considera dos opciones, y la segunda de ellas es sorprendentemente cínica: “O juega bien y está vendido, o juega mal y los rusos, con el dinero que tienen, dicen: “Le pagaremos para que se vaya”, dijo Kurt.

La nota tiene la reacción de Morsink sobre el escándalo quien asegura que sus palabras se malinterpretaron y trató de bajarle el piso al asunto.

“Mis palabras definitivamente fueron distorsionadas”. El Spartak es un gran club en todo el mundo, un club con grandes tradiciones y grandes logros. No nos arrepentimos en absoluto de habernos mudado al Club de Moscú y esperamos con ansias la próxima temporada. ¡Manfred es un ganador que quiere ganar con el Spartak! - dijo Morsink a Match TV.

La nota cierra con un toque de ironía sobre el futuro de Manfred que con mucho dinero en el bolsillo tiene un gran motivo para estar tranquilo así no juegue bien.

“¿Y de qué debería arrepentirse Ugalde cuando él y su familia recibirán dinero para el resto de sus vidas? Ugalde y su agente también tienen motivos para mirar con ilusión la nueva temporada. Miras y rápidamente llegará el penalti en un partido mediocre, es mucho más fácil disfrutar de victorias con millones en el bolsillo, incluso si no lo consigues”, finaliza.