Manfred Ugalde renuncia a la selección nacional por comentario de Luis Fernando Suárez

Manfred Ugalde cortó por su cuenta su corta carrera en el Sele. Foto: Twitter Manfred Ugalde cortó por su cuenta su corta carrera en el Sele. Foto: Twitter

Manfred Ugalde, delantero del Twente de Holanda, sorprendió este martes al publicar una carta en la que renuncia a jugar en la selección de Costa Rica mientras que Luis Fernando Suárez sea el técnico.

En una carta extensa, el chamaco dijo que no volverá al equipo de todos porque se sintió atacado luego que el colombiano dijo que no jugó en los partidos de setiembre ante México y Jamaica por su altura luego de verlo en el arranque de la eliminatoria rumbo a Catar 2022 ante Panamá.

“Por primera vez escuché a un técnico descalificar de esa manera a un futbolista, lamentablemente me tocó a mí. He meditado mucho esta situación, por eso he tardado en tomar una decisión que aunque muy dolorosa, siento que es la correcta para mi carrera en este momento”

“El día de hoy les escribo para comunicarles que decidido renunciar a la selección de Costa Rica mientras el señor Luis Fernando Suárez sea el técnico”, detalla la carta.

Manfred se molestó luego de que Suárez dijera al finalizar el partido con Jamaica que el muchacho perdió todos los duelos en Panamá y por eso no jugó.

“Llegué a tomar esa decisión básicamente por lo que pasó en Panamá, casi todos los duelos que se presentaron de Ugalde con todos los panameños pues fue muy complicado para él”

“La gran mayoría de los duelos los perdió y en este partido iba a tener casi que lo mismo. Una situación en la que había que hacer una propuesta donde no solamente era buscar el gol, sino también saber que había que chocar mucho y creo que en ese sentido, en el caso de Jonathan Moya y de Jurguens Montenegro podía darse más que el caso de Ugalde”, dijo el cafetero