Mano de Luis Marín en Alajuelense se nota en figuras como Bernald Alfaro

En su posición de marcador, Bernald Alfaro se ha fajado bastante para cumplirle a Luis Marín. Foto Alonso Tenorio En su posición de marcador, Bernald Alfaro se ha fajado bastante para cumplirle a Luis Marín. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio )

Pese a que apenas tiene tres semanas de brete, ya se va viendo la mano de Luis Marín en algunos aspectos en Alajuelense.

Uno de los jugadores en los que más se reflejan esas variantes es en el volante Bernald Alfaro, quien con el Yiyo ganó un protagonismo que con Andrés Carevic no tenía. El volante le da balance a la cintura eriza.

En el torneo anterior y en el inicio de este, el vecino de Sarchí no era usual en el 11 de Carevic, dado que el entrenador argentino no estaba jugando con un contención nato, no creía en eso.

Con el sudamericano, los que tenían campo fijo en la media cancha eran Alex López y Bryan Ruiz, pero por no ser marcadores, el equipo quedaba renco cuando tenía que replegarse. Uno de los aspectos que atacó Marín.

De manera sincera, Alfaro reconoce que con el cambio de entrenador las cosas sí variaron un poco para él por el esquema que aplica Yiyo y las funciones que se le encomiendan.

“Por ahí ya se me ha dado un poco más de oportunidad y creo que lo he hecho bien bajo las reglas que él impone y el esquema táctico, por lo que hemos hecho un buen papel.

“Eso de salir con un contención nato es un poco de las diferencias que tenemos con el sistema de Marín al que hacíamos con Carevic, con eso podemos cubrir un poco más la parte defensiva, estar más resguardados. Es un papel que me tocó desempeñar en este inicio”, detalló Bernald.

Jugar como un cinco más nato, más estático, le da más posibilidad a Alfaro de tener un lugar en el once inicial porque además de José Miguel Cubero, ese perfil no sobra en el conjunto rojinegro.

Jugar con regularidad además es vital para Bernald si quiere tener una oportunidad en la selección nacional.

“En la parte defensiva ahora es donde se me ha dado un poco más de continuidad, me toca adaptarme a eso, pero me siento muy bien ahí. Es muy importante que un jugador sepa bien cuál es su espacio y posición en el equipo. Hoy juego de cinco y creo que hasta por ahí puede venir la oportunidad en la selección”, destacó Alfaro.

La Liga mostró un repunte con Luis Marín quien vino a afinar el área defensiva que venía fatal. Foto: Prensa Alajuelense La Liga mostró un repunte con Luis Marín quien vino a afinar el área defensiva que venía fatal. Foto: Prensa Alajuelense (Prensa Alajuelense)

Con Marín, Alfaro ha sido titular en los tres juegos que lleva en el equipo y se vislumbra que continúe para el de este miércoles en Grecia y en los que siguen.

Más solvencia

Los manudos arrancaron la era de Luis perdiendo 2-1 en Guápiles en un juego que se dio dos días después de su nombramiento, pero luego derrotó 4-1 a Herediano en la Catedral y 2-1 a Guanacasteca en el Chorotega.

El partido ante la ADG fue toda una prueba para el área defensiva manuda, que tanto palo recibió a inicios del torneo, en el que recibió tres goles por mejenga.

“Sabíamos que esa era una de las debilidades que podíamos tener y hemos trabajado en eso, creo que lo hemos hecho bien, pensando en bloque corto, para salidas rápidas entre otras cosas más que también son muy importantes, porque al final esto del fútbol es una parte de atacar, pero también tienes que saber defenderte y en eso le hemos dado un poco más de énfasis con Luis Marín”, reveló el volante.

Para este miércoles los manudos tienen las probables bajas de Alonso Martínez y Johan Venegas por lesión.

El Cachetón regresó golpeado del juego de la Sele contra El Salvador, lo que obliga a Yiyo a buscar variantes. Bryan Ruiz se recuperó de una dolencia que traía y podría jugar.