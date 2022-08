Manudos divididos por amistoso acuerdo entre la Alajuelense y Saprissa

Los aficionados liguistas están divididos en cuanto al sentimiento que les generó el acuerdo entre las dirigencias de pasar el clásico al Estadio Nacional y compartir las taquillas.

Cuando la Unafut hizo el sorteo y armó el calendario del torneo anunció que el local en el clásico sería Alajuelense, pero sorpresivamente este lunes Saprissa y la Liga anunciaron, según comunicado de ambos clubes, que el acuerdo se tomó previo a la rifa.

Alajuelense y Saprissa jugarán en el Estadio Nacional, según acuerdo entre las partes. (Rafael Pacheco Granados)

La Liga anunció que hizo el mismo trato con Cartaginés, pero el disgusto de un sector de la afición obedece a que el anuncio se debió hacer el mismo día del acuerdo y no hasta ahora.

Según el comunicado, el acuerdo se informó a la Unafut el 28 de junio y actualmente se trabaja en los detalles, que pronto serán informados, como el día en que se jugará. El clásico corresponde a la jornada once, es decir, la primera fecha de la tercera vuelta.

Armando Serrano, uno de los fiebres manudos, asegura que jamás iría al Estadio Nacional a darle la mitad de su dinero al archirrival.

Roy Acuña dijo que en su caso, hubiera preferido jugar en el Morera Soto o en el mismo Saprissa y arriesgarse a perder la rifa.

“El fútbol es un negocio, ya que lo deportivo pasa a un segundo plano. Vean el taquillón que van a hacer, es así de sencillo. Me parece que lo debieron haber dicho desde antes, desde el momento del acuerdo para evitar sospechas”, expresó Acuña.

Saprissa derrotó a la Liga en el último clásico en el Estadio Nacional, 2 a 0 y salió del último lugar. (Jose Cordero)

El fiebrazo rojinegro Andrés Rojas se siente a disgusto porque quería ir al Morera Soto, la casa de todos los liguistas, a disfrutar del partido.

“Ya son muchos partidos que no jugamos en el Morera Soto, es un clásico, hay que llevarlo a nuestra casa, con nuestra gente, a uno eso le molesta. Hay intereses de por medio, pero uno siempre prefiere el partido en nuestra casa”, afirmó.

Además, Rojas no confía para nada en Saprissa.

“De hoy para acá tan amigos, tan ‘las paces’, si fuera al revés, no hubiera sido así. Es raro eso que de la nada salgan estas cosas. Lo que están haciendo es que Saprissa gane plata”, dijo.

José Madrigal opinó que está disgustado porque perdieron la ventaja deportiva y que debieron preguntarle al aficionado primero.

“¿Cómo van a llevar otra vez el partido al Nacional, si hemos perdido y le van a dar la mitad de la plata a Saprissa? Obviamente es un mal negocio. Yo no hubiera llegado a ningún acuerdo, solo me espero a la rifa y si gano, gano y lo llevo al Morera y si pierdo son ellos los que ganan todo. Para mí, pésimo”.

Ganar-ganar

Otros se mostraron más moderados con el acuerdo pues consideran que es un ganar- ganar. Armando Serrano, por ejemplo, muestra una posición como neutral, pero también tiró duro.

Con Cartaginés, Alajuelense también jugará en el Nacional, pero el local es el campeón nacional. (Jose Cordero)

“Primero que nada, lo que fue una tontera fue jugar esos partidos de local al Ricardo Saprissa (la Liga jugó de local en la Cueva mientras el Morera estuvo castigado). ¿A quién se le ocurre ir a la cancha del archirrival? Nunca he puesto un pie en el Saprissa”, dijo.

“Ahora, de lo otro, está bien el acuerdo porque solo era un clásico y si se perdía la rifa se quedaban sin nada. Era ganar todo o perder todo y pienso en que si hubiera pasado al revés, nos hubiéramos beneficiado”, comentó Serrano.

“Pero yo no voy al Nacional a darle mi plata a Saprissa, supongo que muchos piensan como yo y también hay morados que no van por lo mismo”, agregó.

Nixon Valverde sí está de acuerdo con el trato que hicieron las dirigencias, pues están pensando en lo financiero.

“Me pongo en una posición donde no lo veo con fanatismo y no lo veo mal. Todos los equipos tienen sus compromisos financieros pero lo mejor que pudo ocurrir era comunicarlo en el momento, para que no haya sospechas de nada.

“Es un momento donde todos necesitan plata y si llegaron al acuerdo está bien, pero ojo, ¿qué pasa si de la misma manera llegan a acuerdos deportivos?”

También consultamos a Roberto Méndez, quien dijo estar de acuerdo con la medida.

“El tema es que no es solo con Saprissa, es con Cartaginés también. Lo que falta es esperar que la próxima vez, Saprissa devuelva la cortesía si le toca. Si no lo hacen, apague y vámonos, que nunca más vuelvan a hacer algo así”.