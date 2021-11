“Maravillosa” pifia de Saprissa silenció a Roy Myers

El Deportivo Saprissa le prohibió a su exjugador y actual técnico del equipo sub 20, Roy Myers, hacer uso de su libertad de expresión y externar a La Teja una opinión sobre un reportaje.

Prensa Saprissa Roy Myers dijo que con gusto opinaba pero que necesitaba el permiso de Saprissa.

Este viernes, La Teja buscó al Maravilloso para que nos diera una opinión sobre si la jugadora de Alajuelense Natalia Mills le recuerda su juego, dado que tienen características muy similares.

El espigado exjugador nos dijo que con mucho gusto daría una opinión, pero nos solicitó que le pidiéramos permiso a Patricio Altamirano, jefe de prensa de Saprissa, para poder externar una opinión.

La respuesta de Patricio fue: “Ahorita no estará disponible”, por medio de un texto al Whatsapp. Lo extraño es que Roy anticos nos dijo que si por él fuera nos atendería.

Esa prohibición para dar una opinión personal sobre un jugador y que no involucra para nada a la institución puede considerarse una violación a la libertad de expresión, según el fiscal del Colegio de Periodistas, Gilberto Luna.

“Si usted tiene un contrato firmado con la institución y esta le dice que no puede dar declaraciones y que solo mediante el departamente de prensa se puede hacer, es válido, pero solo si opina sobre acciones de su trabajo o de la institución.

“Ya cuando es algo en el plano personal, por lo menos desde mi óptica, lo puede hacer, incluso hay fallos en ese sentido. Uno puede dar declaraciones a título personal, que no involucren a la institución”, explicó Luna.

Saprissa FF vs Alajuelense Saprissa no dejó a Roy Myers opinar sobre Natalia Mills. (Rafael Pacheco Granados)

El periodista explicó que algunos equipos ponen en los contratos de sus empleados que tienen prohibido hablar con la prensa sin autorización previa, pero que es cuando se trata de cosas del club.

“Roy pudo emitir una opinión personal porque él fue jugador de Limón, de Saprissa, hasta de la selección nacional y se le requirió para que hablara sobre las características de un jugador (jugadora en este caso). No tenía que pedir permiso”, comentó.

El presidente del Colper, Belisario Solano, está de acuerdo, aunque opinó por aparte, con Luna.

“En realidad, está dentro del ámbito discrecional del jugador. Nada lo limita en su libertad de expresión. Pero si él consideró oportuno que el patrono le indique si puede hablar o no, tampoco hay problema”, comentó.

Eso sí, Belisario fue muy claro en que si Roy hubiera manifestado una opinión de ese tipo (a título personal, sin involucrar a la institución) no pueden haber consecuencias.

“No hay asidero para sancionarlo o para llamarle la atención porque está dentro de su ámbito del derecho a la libertad de expresión”.

La Teja llamó este sábado a Juan Carlos Rojas, presidente de Horizonte Morado, pero no contestó las llamadas telefónicas.

Wílmer López, técnico de Alajuelense femenino, considera extraño que limiten a alguien a hablar de una nota que es hasta simpática y donde no se está lastimando a nadie.

Le preguntamos si consideraba que eso era una posición muy radical de Saprissa.

“Siento que sí, quizás se van por el resultado, por la superioridad de la Liga, pero uno cosa no va con la otra. Incluso, yo aplaudí el gol de la muchacha de Saprissa y lo digo públicamente y les he dicho a mis jugadoras que cuando hay un gol así, espectacular en contra, no hay nada de malo en ir a felicitar a quien lo metió”, expresó el Pato.

[ Jugadora manuda Natalia Mills: “¿Quién es ese Maravilloso del que me han hablado?” ]

“En un caso así se puede opinar y no se le da la espalda a la institución”. añadió.

Por cierto, Wílmer, quien fue compañero de Myers en selección y lo tuvo de rival muchos años reconoció el parecido en las características de ambos.

“A ella le están diciendo algo bueno, Roy fue un jugadorazo. Sí, tiene condiciones parecidas, los dos son morenos, delgados, altos, piernas largas. También se parecen en la forma de regatear y la visión de juego”, comentó López.

“Opinar de eso es reconocer la calidad de un jugador, sea quien sea”, Wílmer López, técnico de Alajuelense FF — Wílmer López, técnico de Alajuelense FF

Wílmer no está seguro de que Natalia sepa quien es Roy (de hecho no lo sabe), pero dijo que va a buscar videos del Maravilloso para que se termine de convencer que es una comparación muy positiva.

“En el uno contra uno, los dos llevan las de ganar. Siempre le digo a Natalia y a Kenia Rangel (la otra panameña) que busquen el uno contra uno para poder aprovechar esa habilidad que tienen”, dijo el Pato, quien nos atendió sin ningún problema.