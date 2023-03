Marcel Hernández se calentó cuando le preguntaron por su ausencia en la Selección de Cuba

Marcel Hernández aclaró por qué no fue convocado a la Selección de Cuba. Prensa CSC. (Cartaginés)

El delantero del Club Sport Cartaginés, Marcel Hernández, primero se calentó cuando le preguntaron por su ausencia en la Selección de Cuba y ya luego aclaró por qué no fue convocado para la Liga de Naciones.

“Yo fui quien no quiso ir. La prensa sacó 70 notas sin preguntar, sin saber qué es lo que está pasando”, le respondió al periodista Carlos Serrano, quien no se le quedó callado y le dijo que él no había sacado notas sobre el tema.

“Tomé la decisión en la última convocatoria contra Belice, sentí que no es el momento, hay cosas que cambiar en Cuba, se están dando pasos, pero los pasos no alcanzan, a lo mejor la gente ve las cosas que pasan en Costa Rica y piensan que eso sucede en Cuba, pero se sufre mucho y si vamos a representar a la selección debe ser en buenas condiciones”, aclaró Marcel cuando ya se le estaba bajando el colerón.

LEA MÁS: Marcel Hernández se robó el show en la goleada de Cartaginés ante Guanacasteca

Marcel también habló de su partidazo contra Guanacasteca, en el que participó en los cuatro tantos, agradece el trabajo colectivo y la confianza que depositan en él.

“Trato de retribuir esa confianza, con goles, con asistencias, es parte de todo el grupo. Hay que agradecerle a Dios por los tres puntos, por los goles y estoy agradecido con la afición, por el apoyo, por el aliento, hay que seguir trabajando”; afirmó.

El jugador destacó el cambio que ha tenido el club en los últimos días.

“La intensidad, el querer el partido desde el minuto uno, presionar arriba, ganar la pelota en cancha rival, tener la personalidad al tener la pelota, sufrir, porque en algunos lapsos se tuvo que sufrir.

“Hemos hecho conciencia de la mentalidad ganadora que hemos tenido, a veces los resultados no se darán, pero hay que destacar el compromiso de los jugadores”, agregó.