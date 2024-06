Marcel Hernández: Aficionados del Cartaginés no aprueban la salida del cubano

Marcel Hernández sigue en boca de toda la afición del Cartaginés, aunque fue desde el viernes que se dio la despedida del jugador del club de sus amores.

Marcel Hernández es querido por la afición del Cartaginés.

Algunos seguidores, consultados por La Teja, no aprueban la salida del cubano del equipo de la Vieja Metrópoli y hacen reclamos al presidente del equipo, don Leonardo Vargas.

Carlos Umaña, uno de los más críticos, dijo que Marcel le dio mucho al equipo como para que se fuera de esa forma y tildó a la directiva de tener falta de transparencia.

“Es algo tan torpe que Leo Vargas hijo diga que no sabe por qué el papá está disgustado, por supuesto que lo sabe, deben ser más honestos, más sinceros, más transparentes. A Marcel hay mucho que cuestionarle, pero hay mucho que agradecerle”, expresó Umaña.

Añadió que al isleño se le puede criticar ser individualista y exigente con los demás, pero con una buena jalada de orejas pudo haber un acuerdo.

“Entonces, que algunos no lo quieren, pero no debe don Leo ser así, porque yo, ahora sí, le reconozco a Marcel que le tiene amor a la camiseta, ganas. Había que sentarse con él, jalarle las orejas bien jaladas, como decimos los ticos, y decirle: ‘Usted es un líder del equipo, pero no exija más de lo que sus compañeros pueden dar’”, comentó.

“El quería darle otro campeonato al Cartaginés”, añadió Umaña.

Marco Ureña será uno de los que deberá asumir un rol de más presencia en la red.

Adrián Figueroa, otro fiebre brumoso, considera que al delantero cubano había que buscarle una salida más conveniente para el club.

LEA MÁS: Albert Rudé, extécnico de Alajuelense, sorprende y se va del equipo con que fue campeón

“Tenían que aguantarlo un poco más y buscarle una salida al extranjero, pero eso dependería de si se quería ir y por un tema migratorio. No lo hubiera dejado irse, había que solucionar los problemas internos. También puede ser un tema financiero”, mencionó.

Figueroa añadió que se debe equilibrar la parte deportiva con la parte de liderazgo en camerino, pero ya que se dio la salida, asegura que alguien debe sustituirlo. “¿Quién va a cubrir ese campo, Jostin Daly, Marco Ureña, Jeikel Venegas o el mismo Allen Guevara o el guatemalteco que contrataron (Darwin Lom, no lo han hecho oficial)? Pero es un tiro al aire, no sabemos si va a pegar”, manifestó.

También opinó Jeffrey Muñoz, quien esperaba que Marcel se quedara con el equipo. Dice que había que aguantarlo más tiempo, aunque tuviera roces.

“El problema es que no hay con quién reemplazarlo. La dirigencia debe tener cuidado y cuidar con más detalle las acciones que hace porque son los dueños del club, pero Marcel es un activo público de la provincia, es representativo. Me parece que la gente está resfriada y va a costar que vuelva al estadio”, dijo.

La Teja pidió al presidente del club una reacción ante esos comentarios, pero no respondió el mensaje de texto que se le envió vía WhatsApp.