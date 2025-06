Marcel Hernández confesó la verdadera razón por la que Agustín Lleida no le permitió ir a Saprissa.

Marcel Hernández, delantero de Herediano, confesó la verdadera razón por la que Agustín Lleida no le permitió jugar en Saprissa.

Este miércoles, en el programa 120 Minutos, el cubano habló sin pelos en la lengua sobre su carrera, incluido su paso por Alajuelense y dio detalles sobre las palabras dichas por el entonces gerente del cuadro rojinegro.

Marcel contó que la negociación con la Liga, en 2021, no fue nada difícil, ya que Lleida ya le había puesto el ojo desde hacía tiempo a pesar de que Saprissa también quería fichar al atacante.

“Nos reunimos y al otro día ya estaba pagando la cláusula”, explicó Hernández.

Agustín Lleida no quería ver a Marcel ni en Herediano ni en Saprissa. (Cortesía )

En ese entonces, el técnico de Alajuelense era Andrés Carevic y el equipo no logró conquistar el título nacional. A pesar de que Marcel fue el goleador del torneo, el técnico decidió no contar con él para la siguiente temporada.

“Yo tengo esta convicción, cuando me sacas yo no pierdo, porque yo trabajo para dar buenos resultados y buenos números, entonces yo creo que la institución se queda sin mis números, ese es mi punto de vista, puedo estar equivocado o no”, detalló el futbolista.

Dado todo esto, ya el club había tomado la decisión de enviarlo a préstamo para el Clausura 2022, pero Agustín le puso una condición que le hizo hervir la sangre.

“Solo no puedes ir a ni Saprissa ni Heredia, porque los veía como claros contendientes al título, entonces eso me llenó un poquito más (lo enfureció). Me quieres enviar a Cartago porque crees que Cartago no te puede ganar”, agregó Marcel.

Y ese fue el título que Cartaginés se llevó tras 81 años sin conocer la gloria del campeonato nacional y como el cubano fue figura, Alajuelense no le permitió volver y se lo revendió al club brumoso.