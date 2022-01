Marcel Hernández confirma que Lleida no le dio el finiquito por miedo a jalara a Saprissa

Marcel Hernández volvió al Cartaginés un año después de salir del club. (JOHN DURAN)

Marcel Hernández confirmó este viernes que Agustín Lleida estaba dispuesto a dejarlo ir a cualquier equipo menos a Saprissa.

Este jueves La Teja le consultó al director deportivo de Alajuelense, si Marcel Hernández le había propuesto a él prestarlo al Saprissa dado que no seguiría en el club y el español dijo que no.

En una respuesta en la que patinó un poco y después solo dijo que él jugador aceptó salir cedido y se puso a disposición del club, respuesta que al final no era como la pintó el rojinegro porque había mucho más detrás.

Según explicó Marcel este viernes en la presentación de su regreso al Cartaginés, él no pidió ir a préstamo al Saprissa, sino que al enterarse de que lo iban a ceder a otro equipo le pidió a Lleida que mejor le diera el finiquito para ser él quien decidiera dónde jugar.

“Recibí una llamada de Agustín, me dijo lo que pasaba y no lo recibí bien, la verdad que me impactó. Cuando me dio la opción de Cartaginés le dije que me diera una tercera opción que es el finiquito para que yo decidiera mi futuro y adonde voy. Agustín me dijo que el finiquito no era opción, porque sabía que podía ir a Saprissa. La conversación con él fue esta”, comentó el cubano.

En ese momento Marcel sacó pecho y empezó a hablar del Monstruo como un club que hace rato quiere sus servicios.

“Yo le dije a Agustín, obviamente sabemos que puedo ir a Saprissa porque la opción de Saprissa no está hoy sino que ellos me quieren desde el primer torneo que llegué al país, esa es una realidad. La conversación entre él y yo fue esa, le pedí el finiquito y no me lo iban a dar, entonces tocó explorar las opciones que había y entre ellas estaba la del Cartaginés, un club que todos saben que yo amo”, dijo.

En la conferencia de prensa que Hernández dio este viernes en su regreso como jugador brumoso luego de un año en Alajuelense, se notó que el jugador quedó picado con toda la situación y las preguntas sobre qué pasó con el León dominaron la charla de casi 45 minutos.

“No salí de la Liga por temas disciplinarios, en todo momento di el cien por ciento y me entregué al máximo. Nos faltó un poco más para lograr los objetivos individuales y grupales, pero siempre acaté las órdenes, no tuve problemas con nadie”

“Ellos (dirigencia) tomaron su decisión, la respeto, pese a que puede ser en contra o a favor mío. Le dije a Agustín que siempre debemos vernos a la cara y decirnos las cosas como son. Así pasó y punto, pero acá no es un tema disciplinario, es solo un tema de decisión de la gerencia, dirigencia y cuerpo técnico”, detalló.

Alajuelense quiso evitar que Marcel Hernández les diera vuelta y se fuera al Saprissa. (Rafael Pacheco Granados)

Marcel comentó además, que es cierto que tiene ofertas en el exterior, pero que su prioridad no es dejar el país en este momento aún si sale libre del juicio que le espera a finales de enero, pone en primer lugar al Cartaginés.

Cuando acabe el préstamo de Marcel con los brumosos, también termina el ligamen con los manudos, por lo que podría firmar con quien quiera el próximo año.

Defendió su rendimiento

Al anunciar la salida de Marcel, Lleida sacó pecho y se justificó diciendo que el manudo con mejores números fue Johan Venegas, algo de lo que se defendió el cubano este viernes.

“La camiseta de Alajuelense no me quedó grande. Hice 20 goles y puse 13 asistencias, es decir que estuve en 33 goles de mi equipo directamente, trabajo mucho y tengo que decirlo porque es algo que yo me he ganado. A un delantero que no hace goles nadie los quiere, pero yo tengo 79 goles en tres años y medio. Por lo mismo hace un año la Liga me contrató”, detalló.

Ciertamente a Marcel esos números lo respaldan, pero también es verdad que de esos pepinos que hizo como manudo ninguno fue en semifinales o fases finales y de diez clásicos disputados, entre torneo nacional, Supercopa y Liga Concacaf solo anotó en uno.

Marcel Hernández recibió este viernes un abrazo que extrañaba y falta le hacía. (JOHN DURAN)

“Yo di todo desde el día uno, yo no puedo desmeritar que le anoté a un equipo y a otro no porque si no anoto en la fase regular cómo hacemos para llegar a la final o cómo me ganó el puesto para ser titular, yo me gané ese puesto con goles y asistencias

“Me quedo con el sinsabor de no haber anotado en las fases finales, esos son los momentos donde digo que quiero anotar, pero son los momentos donde el rival también dice, ‘vamos a marcar al que más daño nos puede hacer’. Teníamos un gran grupo, un excelente equipo, sucedieron cosas rarísimas que nosotros sabemos y bueno al final no nos alcanzó para ser campeones.

“Yo también me quedé con el sinsabor de no anotar en esas series, con esa espinita”, explicó ante otro cuestionamiento de La Teja.

Es difícil que este sábado Marcel juegue en los 90 Minutos por la vida y esperará a ver si puede debutar el miércoles con los blanquiazules, pues afirma que tiene cuatro días de entrenarse por aparte y necesita retomar los trabajos de fútbol.