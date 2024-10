Marcel Hernández criticó con todo la expulsión que lo privó de jugar ante Alajuelense

Marcel Hernández, delantero del Club Sport Herediano, se refirió este sábado a la tarjeta roja que vio contra Puntarenas FC, en la previa del juego ante Alajuelense.

El cubano no se guardó nada y expresó que no está de acuerdo con la expulsión y además, consideró que tres partidos de suspensión es mucho para la jugada.

Marcel Hernández, goleador del Herediano y el torneo, recibió tres partidos de sanción.

Marcel fue expulsado al minuto 69, tras una falta sobre el defensor José Leiva. Pese a que el Team se quedó con diez, el equipo sacó el resultado, con 2 a 0.

“Me pasó todo el partido agarrando, entoces en ese momento lo que ameritaba era tratar de quitármelo de encima por si centraba la pelota Getsel Montes, se da la situación, pero en la valoración interna hay que pensar un poquito porque parecía que lo había matado, ¿verdad?”.

Dijo que la roja no estuvo correcta porque según él, entonces habría que revisar porque lo esperan a él en ese momento.

“En la jugada no se está jugando la pelota y ¿por qué me agarra entonces?, se ve claramente que me viene agarrando”, añadió.

También comentó que mientras revisaban la jugada, nunca pensó que lo expulsarían.

“No vi expulsión jamás porque yo no le di un codazo, yo trato de sacármelo de encima con un empujón y pareciera que lo maté. Es mucho esos tres partidos pero ponerle el pecho y prepararse para lo que viene”.

El jugador dijo que el técnico Jafet Soto no le dijo nada sobre la acción.