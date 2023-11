Marcel Hernández defiende su nivel con otro récord insólito con el Cartaginés

Marcel Hernández marcó su gol cien con Cartaginés. (Rafael Pacheco Granados)

Marcel Hernández sigue escribiendo récords en el fútbol nacional con sus goles tras la anotación que consiguió este domingo ante Alajuelense en el estadio Fello Meza.

El pepino hecho por el isleño es el sexto en el Apertura 2023, pero su importancia va mucho más allá, dado que es el gol 100, solo en campeonato nacional, que marca en su carrera con el Cartaginés, club al que llegó en el 2018.

En la historia del conjunto de la Vieja Metrópoli solo había dos jugadores en alcanzar dicha cifra, Leonel Hernández con 164 anotaciones y Randall “Chiqui” Brenes con 103.

Para Marcel, además, es su tanto 120 en el fútbol nacional; la centena con los brumosos y los 20 que consiguió el año que jugó para Alajuelense, con lo que sigue ampliando su registro como el máximo anotador extranjero en la historia del fútbol de Tiquicia.

A pesar que el vigente campeonato no ha sido el mejor para Marcel, tanto en goles como en minutos, jugados y nivel, el cubano defendió su rendimiento y el que siga marcando récords.

“Ahora estoy teniendo más regularidad, estoy encontrándome con las asistencias y los goles, en todos los partidos, de una u otra manera, he sido decisivo. Soy consciente de que he retomado muchas cosas buenas, no comparto con lo que dice sobre mí”, tiró ante un cuestionamiento que le realizaron.

Para Marcel, en el final de la temporada regular y las semifinales se verá, posiblemente, su mejor versión.

“Tengo que tener mucha mesura, acatar las órdenes del cuerpo técnico, me tengo que recuperar bien por el tema de la parte física que me ha costado mucho. No es lo mismo prepararse en una pretemporada que venir remando de atrás partido a partido. Tengo la convicción que, de cara al cierre del torneo, me servirá este parón de diez días para recuperar y trabajar mucho más la parte física, pues creo que es lo único que me hace falta”, destacó.