Marcel Hernández dejó el Herediano tras una sorprendente solicitud

Marcel Hernández dejó de manera sorpresiva el Herediano. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Marcel Hernández, atacante del Club Sport Herediano, dio una gran sorpresa este miércoles al solicitar su salida del club y la rescisión del contrato que le resta.

El cuadro florense oficializó el bombazo mediante un comunicado de prensa.

“El Club Sport Herediano informa que, atendiendo una solicitud expresa del jugador Marcel Hernández, ambas partes han acordado su salida de la institución en condición de jugador libre, con el objetivo de facilitarle la posibilidad de aprovechar una oportunidad profesional.

“El Club ha decidido respaldar su solicitud y acompañarlo en este nuevo paso de su carrera, como muestra de reconocimiento a su compromiso, entrega y profesionalismo durante el tiempo que defendió nuestros colores”, destacaron.

Fuentes cercanas a La Teja nos indicaron que el jugador tendría una posibilidad de jugar afuera de Costa Rica, opción que estaría tomando.