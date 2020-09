“No qué va, esa tarea no me la voy a dar, el dominó es bastante complicado, nosotros jugamos un dominó de diez fichas (por jugador), son 55 fichas, es muy difícil y yo no soy un buen maestro, no me gusta ponerme a enseñar, entonces que va, ya cuando nos reunimos entre cubamos ahí sí jugamos un poco”.