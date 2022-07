Marcel Hernández: “Es el gol más importante de mi carrera”

El delantero Marcel Hernández llegó a los 16 goles en el torneo de Clausura. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Marcel Hernández Campanioni. Ese es el nombre del delantero que logró que Cartaginés esté en la gran final del Clausura, con el gol que anotó al 85′ en el juego contra Alajuelense.

El cubano marcó anoche su gol 16 del campeonato, sin duda el más importante, dejando en silencio a los miles de aficionados que estaban en el Morera Soto esperando celebrar la 31, la cual parecía estar muy cerca tras el pepino de cabeza que anotó Carlos Mora al 69′.

A Marcel le costó la primera parte, pero él y sus compañeros se fueron inyectando de la garra que necesitaban y en el cierre cayó el gol que hizo cantar a los brumosos “Vive, vive”.

“Hemos sacado un grandísimo partido, ante un gran rival. Estoy contento porque nadie daba un cinco por nosotros. Hay muchas cosas que van de la mano, que hacemos como grupo, que Marcel no anote (llevaba 4 juegos sin anotar) no quiere decir que no esté jugando bien. Muchas veces no tienes opciones y es un gol que nos da un respiro más”, añadió.

El jugador de 32 años le agradeció a sus compañeros, a la dirigencia brumosa y a su novia, la periodista Gabriela Jiménez, por apoyarlo. “Estoy contento, es el gol más importante de mi carrera y seguimos en pie de lucha, no es fácil jugar contra este gran rival”.

Al otro lado de la acera, el defensor Carlos Mora, cree que merecieron ganar.

“Hicimos un gran esfuerzo todo el partido, merecíamos ganar, con el gol de visita sabíamos que perdíamos, debemos seguir con la convicción. Fuimos superiores en todo aspecto, mentalmente, en lo deportivo. Tenemos dos partidos más, hay que ganarlos, estábamos mentalizados porque queríamos sacarlo (el campeonato) hoy (ayer)”, dijo.