Marcel Hernández explica la gran diferencia que verán en él durante el Clausura 2024

Marcel Hernández afirma sentirse en un nivel bien alto de competencia. (Marvin Caravaca)

El 2023 posiblemente fue uno de los años más complicados de Marcel Hernández en el fútbol de Costa Rica, por las lesiones, el no tener una buena forma física y la falta de goles.

El goleador cubano del Cartaginés advirtió que no haber tenido una buena pretemporada ni tiempo para ponerse a punto es algo que le pasó la factura en la cancha, tema que afirma finalmente pudo resolver antes del inicio del Clausura 2024.

De manera directa y sin necesidad de ser modesto, Marcel afirma que siente que está en un alto nivel, cosa que se echará de ver en este campeonato con el pasar de los partidos.

“Primero que todo, estoy contento y feliz por hacer la pretemporada completa, yo llevo cinco años en este club y nunca había tenido una. Creo que el tener la pretemporada completa se ve reflejado en la cancha, en el duelo, en el cómo me veo jugando.

“Yo soy muy autocrítico conmigo y sé que estoy a un alto nivel, no necesito que nadie lo diga, porque yo sé que lo estoy, eso es de la mano de mis compañeros y de la gran pretemporada que he venido haciendo y la confianza que me ha venido dando el colectivo técnico, al final se ve reflejado partido a partido”, comentó ante la consulta de La Teja.

“Si algo está mal, voy a ser el primero en criticarme, pero en el nivel que estoy hoy, es un nivel muy alto”. — Marcel Hernández, delantero del Cartaginés

Marcel Hernández explica en qué ha mejorado para el Clausura 2024

Para Hernández, su juego no debe medirse solo en cuántos goles hace, pues en lo táctico afirma estar cumpliendo muchas funciones importantes que le encomiendan.

“Yo no sé si la gente lo evalúa, pero yo en el día a día lo hago, en un partido cuando doy dos pases de gol, cuando arrastro marcas, cuando pongo a jugar al equipo y me involucro en la creación del equipo, entonces yo lo tengo que ver, no sé si la gente lo hace y tampoco me preocupa que lo haga, mientras que yo lo vea. Yo tengo que ver el partido y ser enfático conmigo mismo. Si algo está mal, voy a ser el primero en criticarme, pero en el nivel que estoy hoy, es un nivel muy alto, muy alto”, agregó.

El cubano lleva un gol en el torneo y una asistencia, en 446 minutos jugados en cinco partidos, según las estadísticas que arroja la Unafut en su aplicación oficial.

“Yo siempre digo que todo suma, desde los compañeros hasta el técnico, que te potencia como jugador, que te hable tácticamente de lo que necesita. Me considero un jugador inteligente a la hora de cumplir roles tácticos y ayudar a mis compañeros cuando me necesitan”, añadió.

En el torneo pasado, el Apertura 2023, Marcel sumó seis goles y cuatro asistencias en 21 partidos disputados, 16 como titular, cifras que con la plenitud de condiciones que siente, espera rebasar para este torneo con la ayuda además de personas como un preparador físico personal.

“En el plano mío personal, desde que llegué al país he tenido un preparador físico que me ha potenciado mucho en lo individual, me conoce muy bien, sabe cómo llevarme al mejor nivel, sobre todo porque en lo físico siempre trabajamos lo que consideramos es lo primordial para mí”, finalizó.