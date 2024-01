Marcel Hernández explica por qué compró al equipo Lankester de Cartago

El delantero cubano del Club Sport Cartaginés, Marcel Hernández, explicó a La Teja este viernes por qué compró el equipo de fútbol Lankester, de Dulce Nombre de Cartago, y que participa en la Segunda B de Linafa.

El equipo también tiene ligas menores.

Marcel Hernández ya es un motivo de inspiración para los muchachos del Lankester. (Rafael Pacheco Granados)

Hernández concretó la compra del equipo el pasado 21 de diciembre, junto con otro empresario y le darán las herramientas necesarias para que sea un equipo competitivo.

Hernández es uno de los delanteros estelares del equipo de la Vieja Metrópoli, pero ha mostrado su faceta de emprendedor en otras oportunidades, por ejemplo, ya tiene una marca de ropa.

La Teja le preguntó a Hernández, qué lo motivó para comprar ese equipo de fútbol.

“Más que todo es un proyecto que me motiva fuera de las canchas para poder brindar la oportunidad que no tuve en un momento determinado. Así como estoy acá con un montón de chicos de liga menor, hay un montón de chicos que no tienen esa oportunidad de estar allí.

“La idea es esa, que puedan llegar, que puedan tener la oportunidad de ser vistos para que el día de mañana pueden seguir creciendo como atletas, como futbolistas, como seres humanos también, porque queremos impregnar los valores, que creo que aprendí, que me inculcaron a mí”, añadió el goleador brumoso.

Dijo que el proyecto lo hace sentirse orgulloso y que implica más trabajo, pero está rodeado de personas con conocimiento.

“Somos dos presidentes, la función es darles a esos chicos, la ilusión, la tranquilidad y paz que van a tener un lugar para competir”, agregó.