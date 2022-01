Marcel Hernández explica su enojo al anotar: “Mariano me dijo ‘cubano de mierda’”

Marcel Hernández hizo el tercer gol para Cartaginés. John Durán. (JOHN DURAN)

El delantero Marcel Hernández explicó porque que al inicio no celebró el gol que le hizo a Saprissa, asegura que el volante morado Mariano Torres lo insultó.

“Mariano me dijo, ‘cubano de mierda, muerto de hambre’. Estaba enojado porque el árbitro no le sacó amarilla y no sé por qué me dijo eso, son cosas del partido, no me interesa, me quedo con las cosas positivas del partido”, relató el cubano a Deportivas Columbia.

El atacante marcó el tercer gol de los brumosos y dijo desconocer por qué el jugador argentino lo trató así.

“Me dijo que era un cagón y el árbitro sabía, porque dijo que si no nos calmábamos nos iba a sacar amarilla”, afirmó el atacante cubano sobre el accionar del réferi David Gómez.