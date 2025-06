Marcel Hernández habló, como pocas veces, del proceso judicial que enfrentó hace años

Marcel Hernández es feliz en Herediano. (La Nación/Cortesía: Herediano)

Marcel Hernández se sinceró como pocas veces del proceso legal que enfrentó en Costa Rica en el 2018, cuando se le acusó de cometer delitos sexuales contra una menor de edad.

Este miércoles, el delantero del Herediano estuvo en el programa “120 minutos” y dijo que vivió el momento más difícil de su vida.

LEA MÁS: Marcel Hernández la vuelve a romper en los negocios y presentó a su nuevo “bebé”

“Ha sido la semana más difícil que he tenido en mi vida. La verdad me quedo con lo bueno, porque fuera del juzgado había mucha gente apoyándome, uno debe tener claro quién es.

“Si hubiera querido me hubiera ido por la frontera, pero quería demostrarle a todos que estaban equivocados. Yo enfrento los problemas, así me enseñaron en casa, no tengo miedo de decir lo que pienso, así he sido siempre”, afirmó.

LEA MÁS: Refuerzo de Herediano confesó uno de los secretos mejor guardados de su carrera

Con metas claras

El atacante caribeño recalcó que desde que estaba pequeño se trazó metas y luego de que salió de la isla, en el 2015, para cumplir su sueño como futbolista en otro país.

“Hay metas claras, el saber lo que pasa mi familia día a día, que soy punta de lanza para poder sacarlos adelante, para que coman bien, tengan una buena vida y nada me podía desvirtuar de lo que quería mi familia, fuera de todo esto, yo sabía claramente quién soy.

LEA MÁS: Marcel Hernández se da méritos por abrir un camino que nadie había hecho en el fútbol de Costa Rica

“Muchas personas me acompañaron en el proceso, un amigo Manuel, que es cubano, su esposa, personas que me conocen, mis papás, ellos me decían ‘una sociedad que te está juzgando sin saber quién eres, no merece que estés ahí’”, destacó.